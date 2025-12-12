과기정통부, 美 실리콘밸리서 'R&D 인재 영입' 총력전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1회 G-KIC 컨퍼런스 개최..."한국이 당신을 기다립니다"

과학기술정보통신부가 미국 실리콘밸리에서 전 세계 우수 연구자들을 한국으로 유치하고 글로벌 기술 협력을 강화하기 위한 본격적인 행보에 나섰다.

과기정통부는 12일(현지시간) 미국 샌프란시스코 실리콘밸리에서 글로벌 거점인 G-KIC(Global Korea Innovation Center)를 중심으로 한 '제1회 G-KIC 컨퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.

G-KIC는 과기정통부 소관 해외센터의 통합 브랜드로 지난 1월 출범했다. 현재 미국, 중국, 베트남, 벨기에 등 주요 거점에서 국제공동연구 수요 발굴, 국내 중소기업 해외 진출, 연구 인력 교류 등을 지원하며 과학기술 외교의 교두보 역할을 수행하고 있다.

이번 컨퍼런스는 전 세계에 흩어져 있는 해외센터를 유기적으로 연계하고, 각 센터가 보유한 네트워크와 노하우를 공유해 국제협력 역량을 극대화하기 위해 기획됐다. 행사는 매년 주요 거점을 순환해 개최될 예정이며, 첫 개최지는 AI·반도체·바이오 등 첨단 기술 분야의 핵심 지역인 미국 실리콘밸리로 정해졌다.

올해 주제는 '초대 : 한국이 당신의 빛나는 재능을 기다립니다(The Invitation : Korea Awaits Your Brilliance)'다. 이는 기술 패권 경쟁이 격화되는 가운데 국가 경쟁력의 핵심축인 우수 연구 인력을 적극적으로 확보하겠다는 정부 의지를 반영한 것이다.

행사에는 정부와 국내 주요 기업이 직접 참여해 ▲인재 유치 프로그램 및 채용 정보 소개 ▲1:1 맞춤형 상담 ▲연구협력 및 채용 연계 네트워킹 등을 진행했다. 과기정통부는 향후 국내 복귀 의사가 있는 참가자들에게 G-KIC를 거점으로 한 지속적인 연계 지원을 제공할 계획이다.





강상욱 과기정통부 기획조정실장은 "첨단기술 패권 경쟁으로 과학기술 국제협력이 블록화되는 상황에서 전략적 거점으로서 해외센터의 중요성이 커지고 있다"며 "해외센터가 명실상부한 과학기술 국제협력의 핵심 거점 역할을 수행할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

