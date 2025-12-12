전 707단장 "총기 뺏는 모습 연출"…안귀령 "명예훼손, 내란 진실 호도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"내란 막아야 한다는 절박함에서 나온 행동"

"김현태의 말 믿을 국민 없다"

안귀령 대통령실 부대변인이 12·3 비상계엄 당시 계엄군에 맞서 총기를 뺏으려는 모습이 연출된 것이라는 주장이 나온 것과 관련해 "명예 훼손이자 내란의 진실을 호도하는 것"이라고 강하게 반발했다.

안 부대변인은 11일 페이스북에 "윤석열 전 대통령의 계엄 선포 당일 난 어떠한 계산도 하지 않았다"면서 이같이 밝혔다.

안귀령 대통령실 부대변인이 12·3 비상계엄 당시 계엄군에 맞서 총기를 뺏으려는 모습. JTBC 뉴스

AD

12·3 비상계엄 당시 안 부대변인(당시 더불어민주당 대변인)이 보인 행동은 영국 BBC가 '2024년 가장 인상적인 12 장면'에 뽑을 정도로 많은 관심을 받았다. 안 부대변인은 "오직 내란을 막아야 한다는 절박함으로 행동한 것"이라면서 "인터뷰에서 여러 차례 일관되게 밝혀온 사실"이라고 강조했다.

앞서 김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장(대령)은 9일 서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연) 심리로 열린 김용현 전 국방부 장관 등의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석했다. 그는 계엄 선포 이튿날인 작년 12월 4일 새벽 안 부대변인과 계엄군 대원 간 '총구 실랑이' 상황을 증언했다.

김 전 단장은 "안 부대변인이 '잔다르크'라 하는데, 확인해 보니 잘못된 내용"이라면서 "해당 인원(군인)이 (당시 상황에 대한) 진술서를 작성해 제가 바로 검찰에 제출했다"고 했다. 그는 안 부대변인이 총기를 탈취하려고 했다고 주장했다. 또 안 부대변인이 덩치 큰 보디가드들을 데리고 왔으며, 촬영 직전까지 화장을 했다고 했다.

안 부대변인은 김 전 단장이 허무맹랑한 주장으로 내란을 희화화하고 있다고 주장했다. 이어 "그는 내란에 가담했음에도 국회, 헌법재판소 등에서 여러 차례 사실과 다른 주장을 하거나 진술을 번복했다"며 "김현태의 말 믿을 국민은 없다"고 했다.

김현태 전 육군 특수전사령부 707특수임무단장. 아시아경제DB.

그러면서 "저의 명예를 훼손하는 것은 물론이고 내란의 진실을 호도하고 있기에 단호하게 법적 조치할 것을 알린다"고 했다. 이어 "비상식적인 주장이 검증 없이 보도되거나 확산되어 내란의 진실을 둘러싸고 혼란을 조장하는 일이 없길 바란다"고 덧붙였다.

국회 정보위원회 더불어민주당 간사인 박선원 의원도 나섰다. 그는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 김 전 단장의 증언과 함께 "작년 12월 4일 새벽 국회 본청 앞 현장에 있었던 제 비서관이 촬영했던 영상"이라며 32초짜리 동영상을 올렸다. 본청 안으로 진입하려는 계엄군을 시민들과 안 부대변인의 모습이 담겼다.





AD

박 의원은 "(영상 속) 시민과 보좌진을 덩치 큰 보디가드로 이해한 것 아닌지, 절박한 마음에서 막아선 안 부대변인이 화장까지 고치고 촬영 준비를 했는지 판단해 달라"고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>