에버모어테크놀러지스, 美 BEACONS와 차세대 배터리 기술 협력

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.12 10:34

실리콘 음극재 기반 배터리 등 공동 연구

마이클 리 에버모어테크놀러지스 의장(사진 왼쪽)과 미국텍사스주립대학교달라스(UTD) BEACONS의 조경재 교수가 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 악수를 나누고 있다. 에버모어테크놀러지스
미국 뉴욕에 본사를 둔 차세대 배터리 소재 기업 에버모어테크놀러지스는 11일 미국 텍사스주립대학 댈러스((University of Texas at Dallas, UTD)의 BEACONS 프로그램과 차세대 배터리 기술 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.


BEACONS는 UTD가 운영하는 차세대 배터리 기술 혁신 프로그램이다. 미국 국방성, 연방 연구기관, 산업계 컨소시엄과 협력해 차세대 배터리 시스템 개발, 미국 내 공급망 강화, 제조 인력 양성 등을 주도하고 있다.


이번 업무 협약식에는 BEACONS 설립 책임자인 조경재 교수가 방한해 참석했으며 에버모어 테크놀로지스 측에서는 마이클 리(Michael Rhee) 의장이 참여했다. 에버모어는 이번 협력을 계기로 미국 연구 생태계 내 공식 파트너로서 입지를 다질 수 있을 것으로 기대하고 있다.


양측은 이번 MOU를 통해 ▲차세대 리튬이온 및 실리콘 음극 기반 배터리 기술 공동 연구 ▲미국 연방정부 연구 펀딩(RFP) 공동 대응 ▲국방·항공우주 분야 기술 검토 ▲연구 인프라 및 제조 파일럿 라인 공동 활용 ▲미국 시장 상용화 전략 및 인증 체계 구축 등 기술과 제조 전반에서 협력을 확대할 방침이다.


필요 시 한국 나주에 있는 연구개발 센터(ArC Center)도 기술 교류 및 데모 테스트 공간으로 활용한다.


마이클 리 에버모어테크놀러지스 의장은 "에버코어의 제조·기술 기반에 BEACONS의 연구 역량이 더해지면서 양국에서 차세대배터리 상용화를 앞당길 수 있을 것"이라며 "국가 인프라와 미래 산업 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.


조경재 BEACONS 디렉터는 "에버모어테크놀러지스는 혁신적 제조 기반을 갖춘 파트너"라며 "이번 협력이 글로벌 배터리 산업 발전의 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다.


에버모어테크놀러지스와 BEACONS는 향후 공동 연구 과제 기획, 샘플 제작·테스트, 미국인증 절차, 상용화 로드맵 실행 등 후속 협력을 순차적으로 진행할 계획이다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

