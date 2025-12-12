"고마워, 해양수산부"… BNK부산은행, 부처 이전 기념 1000억원 특판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘BNK내맘대로 예금’, 최고 연 3% 금리 제공



부산 이전 해수부 연계, 지역경제 활성화 기대

BNK부산은행(은행장 방성빈) 해양수산부 부산 이전을 축하하는 특별 '상품'을 내놨다.

부산은행은 12일 해양수산부의 부산 이전을 기념해 'BNK내맘대로예금' 특별판매를 오는 31일까지 실시한다고 알렸다.

이번 특판은 지역대표 금융기관으로 해수부 이전 특별법 통과 및 개청식을 널리 알리고 지역금융의 역할을 강화하기 위해 마련됐다.

특판의 기본금리는 연 2.30%이며, ▲특판 우대금리 0.50%p ▲거래실적 우대금리 최대 0.20%p를 더해 최대 연 3.00%의 금리를 제공한다.

특판 한도는 총 1000억원이며 한도 소진 시 조기 종료된다. 가입 대상은 개인 고객이며 1인 1계좌만 가입할 수 있다. 가입 한도는 최대 1억원까지이고 가입기간은 12개월이다.





부산은행 신식 개인고객그룹장은 "해수부 부산 이전은 지역 해양 경제 발전을 이끌 중요한 전환점"이라며 "부산은행은 지역대표 금융기관으로 해양수산 산업과 지역사회 상생을 위한 특화 금융 상품과 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 힘줬다.

