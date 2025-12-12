대성에너지, 연말 이웃돕기 성금 1억 기탁…"소외계층과 고통분담"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대성에너지(주)는 지난 11일 대구시청 동인청사에서 김정기 대구시장 권한대행, 신홍식 대구사회복지공동모금회장 및 관계자들이 참석한 가운데 대구사회복지공동모금회에 이웃사랑 성금 1억원을 전달했다.

이날 전달된 성금은 연말연시를 맞아 출범한 '희망 2026 나눔캠페인'의 일환으로 기탁됐으며, 지역 내 보호 종료 청소년의 자립 지원, 독거노인 및 소년·소녀 가장, 쪽방 거주민 등 에너지 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 돕는 다양한 에너지 복지사업에 사용될 예정이다.

박문희 대성에너지 대표(중앙)가 이웃돕기 성금 1억원을 기탁했다.

AD

대성에너지는 지속되는 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 지역 소외계층의 고통을 분담하고, 지역 대표 에너지 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위해 이번 성금 기탁에 뜻을 모았다.





AD

한편, 대성에너지는 매년 임직원들의 자발적 참여로 이뤄지는 '매칭그랜트 후원 사업', '사랑의 김장 나눔', '사랑의 무료급식 봉사', '취약계층 에너지 효율 개선 사업' 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 펼치고 있으며, 앞으로도 ESG 경영 실천과 더불어 지역사회와 상생하는 대표 향토기업으로서 따뜻한 나눔 문화를 확산시키는 데 앞장설 계획이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>