한국투자공사, 크래프톤과 함께 인도 VC 및 테크 투자 논의

제2차 뭄바이 국제금융협의체

"인도 게임산업, 3년 내 2배 성장"

국부펀드 한국투자공사가 인도에서 한국 기관 투자자와 함께 현지 테크 산업에 대한 투자 기회를 논의하는 자리를 마련했다.

한국투자공사는 인도 뭄바이사무소 주관으로 지난 11일(현지시간) 제2차 뭄바이 국제금융협의체를 개최했다고 12일 밝혔다.

행사에는 주 인도 뭄바이총영사관, 국내 공공 금융기관 및 민간 투자기관·증권사·은행 소속 관계자 등 30여 명이 참석했다.

한국 게임사 크래프톤의 손현일 인도법인 대표가 '인도 벤처캐피털(VC) 및 테크 투자 동향과 변화하는 시장에서의 기회'를 주제로 발표를 맡았다.

한국투자공사 인도 뭄바이 사무소가 11일 현지에서 개최한 제2차 뭄바이 국제금융협의체의 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.한국투자공사

손 대표는 "인도 게임 시장 규모는 현재 약 8억 4500만달러에서 2028년 19억달러까지 성장할 것으로 전망된다"며 "인도 정부의 게임 세제 개편 이후 스타트업을 중심으로 인수합병(M&A)이 활발히 이뤄지면서 새로운 투자 기회가 열리고 있다"고 진단했다.

그는 "현재 인도 VC 시장은 글로벌 시장과 마찬가지로 유동성이 축소된 국면에 놓여 있다"면서도 "게임산업 특성을 고려해 현지 ▲ 게이밍 생태계 투자 ▲신규 비즈니스 확장 ▲디지털 이용자에 대한 인사이트 확보에 주력하면 기회를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

크래프톤은 2020년 인도에 법인을 설립하고서 '배틀그라운드 모바일 인도'(BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA)를 현지에 성공적으로 출시한 것으로 평가받는다.

행사를 주관한 권기호 뭄바이사무소장은 "국내 금융기관이 인도 VC 및 테크 투자 트렌드를 이해하고, 인도 디지털 생태계와 투자 기회를 점검하는 데 도움이 된 자리였다"며 "앞으로도 인도 현지 전문가와 교류를 확대해 한국 금융 네트워크 강화와 정보 공유에 지속적으로 힘쓸 계획"이라고 말했다.





한국투자공사는 글로벌 금융 중심지(미국 뉴욕·샌프란시스코, 영국 런던, 싱가포르, 인도 뭄바이)에 해외 지사 및 사무소를 운영하며, 현지에 진출한 국내 공공·민간 금융기관과의 정보 공유 및 협력 체계를 강화하고 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

