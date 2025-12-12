본문 바로가기
"내부통제 더 강화" 신한투자증권, 조직개편…CIB 직속부서 신설

조슬기나기자

입력2025.12.12 10:26

신한투자증권이 내부통제, 우량고객 자산관리 강화 등을 골자로 한 조직개편을 단행한다. 이재명 정부가 강조하는 '생산적 금융' 기조에 맞춰 기업금융·투자금융(CIB) 총괄 직속 조직 등을 신설하는가 하면, 인공지능(AI) 역량도 강화하기로 했다.


"내부통제 더 강화" 신한투자증권, 조직개편…CIB 직속부서 신설
신한투자증권은 12일 '직원-고객-주주-사회 모두에게 신뢰받는 회사'로 한 단계 도약하기 위한 조직개편을 2026년 1월 1일 자로 단행한다고 밝혔다.


먼저 이선훈 대표 취임 후부터 역점을 둬왔던 내부통제 체계를 더욱 강화하기로 했다. 금융소비자보호 영역 확대에 선제적으로 대응하기 위해 소비자지원부를 신설하고, 운영리스크관리팀을 부서로 승격해 운영리스크 관련 내부통제 수준을 한 단계 끌어올린다는 방침이다. 전사 ICT개발조직을 ICT개발부로 통합하고, 전략기획본부와 경영지원본부를 신설해 조직관리 기능도 강화했다.


이와 함께 머니무브의 가속화, 패밀리오피스 확산 등 치열해지는 경쟁환경에서 한발 앞서 대응하기 위해 '신한 프리미어' 중심 자산관리 사업 추진 체계를 더욱 강화한다. 기존 자산관리총괄을 신한 프리미어 총괄로 변경하고, 신한 프리미어 브랜드를 중심으로 고객에게 차별화된 경험을 제공할 것이라고 회사 측은 설명했다.


세부적으로 자산관리영업채널의 통합적 영업전략 추진과 조직의 효율적 관리를 위해 신한프리미어 PWM본부를 신한 프리미어 영업그룹으로 이동편제하고, 사업기획 조직을 통합한다. 신한 프리미어 패스파인더부를 신한 프리미어 사업본부로 이동편제해 신한은행과의 협업을 강화하고 자산관리 경쟁력도 한층 끌어올릴 계획이다.


미래시장 주도권 확보를 위한 조직도 신설됐다. CIB총괄 직속으로 신설한 IB종합금융부는 생산적금융 실행을 위한 기업금융솔루션을 제공하는 동시에, 신한금융그룹과의 연계로 실질적 생산적금융 추진 동력을 제고하는 역할을 맡는다. 모험자본 공급 역할을 담당하는 발행어음 전담조직 종합금융운용부도 새롭게 만들어졌다.


아울러 내년 시행 예정인 인공지능기본법에 대응해 AI 및 디지털자산 부문 전담조직인 AX본부도 신설한다. AI를 활용한 상품, 서비스, 운영혁신을 통해 미래금융을 준비하는 성장의 길목을 선점한다는 게 회사측의 목표다. AX·DX 금융주도권 확보를 위한 전사적 혁신도 추진하기로 했다.


신한투자증권 관계자는 이번 조직개편의 목표는 "고객과 함께 바른 성장을 달성하는데 있다"며 "내부통제가 강점인 회사, 고객기반이 탄탄한 회사, 미래를 선점하는 신한투자증권으로 확실히 자리매김하겠다"고 설명했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

