용돈서 싹튼 금융감각… BNK부산은행, 초등생 대상 ‘슬기로운 금융생활’ 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저축·투자 개념 중심, 체험형 금융 수업



부모·자녀 참여 프로그램, 금융 이해도↑

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 11일, 국회부산도서관 영상세미나실에서 초등학생 고학년과 학부모 60여명을 대상으로 '자녀와 함께 배우는 슬기로운 금융생활' 교육프로그램을 진행했다.

초등생 대상 ‘슬기로운 금융생활’ 교육을 진행한 BNK부산은행. BNK부산은행 제공

AD

이번 교육은 국회부산도서관과 협력해 마련된 것으로 ▲저축의 종류 ▲예금자보호제도 ▲저축과 투자비교 등 실생활과 밀접함 금융 기초 개념을 중심으로 구성했다.

특히 주식 모의투자 체험, 금융 골든벨 퀴즈 등을 통해 금융 개념을 쉽고 재미있게 익히는 시간을 가졌다. 이를 통해 학생들은 저축·투자 개념을 이해하고 재정관리 능력을 높일 수 있게 됐다.

부산은행 문정원 금융소비자보호총괄책임자(CCO)는 "이번 금융교육으로 어린이들이 금융의 기초를 이해하고 건전한 금융습관을 갖는 소중한 계기가 됐으면 한다"며 "앞으로도 미래세대가 합리적인 금융소비자로 성장할 수 있도록 양질의 금융교육을 확대해 나가겠다"고 말했다.





AD

부산은행은 ▲1사1교 금융교육 ▲금융역사관 운영 ▲'꿈담기 진로체험' 등 다양한 금융교육 프로그램을 운영하고 있으며, 이러한 공로를 인정받아 교육기부사업 분야에서 17년 연속 '교육메세나탑'을 수상했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>