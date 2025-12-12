햄버거 254번·택배 1263번 결제…카카오페이, ‘2025 연말 시상식’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주식·결제·송금 등 6대 부문 사용자 시상

올해 카카오페이로 햄버거를 254번 결제한 이용자가 있는 것으로 나타났다. 편의점 택배를 1263번 신청한 이용자도 있었다.

카카오페이는 '2025 카카오페이 연말 시상식'을 열고 주식과 오프라인 결제 등 6개 부문에서 특이한 이력을 보유한 사용자를 공개하고 상을 수여했다고 12일 밝혔다.

주식 커뮤니티에서 5만8160개의 '좋아요'와 3만6126개의 댓글을 받은 사용자는 '방구석 애널리스트상'과 골드바 1돈을 받았다.

오프라인 결제 부문에서는 햄버거 브랜드 8곳에서 254번 결제한 사용자가 '햄버거로빌딩세울상'과 맥도날드 상품권 50만원어치를 받았다.

하루도 빠짐없이 출석 체크를 한 사용자에게는 카카오페이포인트 50만포인트, 편의점 택배를 1263번 신청한 이용자에게는 풀리오 마사지기를 증정했다.

카카오페이는 오는 19일까지 연말 감사 이벤트도 진행한다. 이벤트 페이지에서 주식과 오프라인 결제, 송금, 혜택, 카드, 배송 서비스를 방문하면 자동 응모된다.

추첨을 통해 총 2만명에게 카카오페이 2026포인트를 지급한다. 시상식 페이지를 공유한 사용자 100명에게는 치킨 기프티콘을 제공한다.





카카오페이 관계자는 "전 국민 생활 금융 플랫폼으로서 결제와 송금뿐 아니라 투자, 생활 서비스 등 일상 속 모든 순간에 요긴하고 혜택 많은 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

