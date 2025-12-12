은행권, 소상공인 창업부터 폐업 고민까지 컨설팅 제공한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은행연합회가 '은행권 공동 소상공인 컨설팅 사업'을 본격 가동한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 예비창업자와 초기 소상공인의 사업 성공을 돕고, 폐업 예정자에게 안전한 퇴로와 재기 기반을 제공하기 위해 마련됐다. 지난해 12월 발표한 '은행권 맞춤형 소상공인 지원방안'에 따른 은행권 공동 사업이다.

은행권은 지원방안 발표 이후 컨설팅 업무 매뉴얼을 도입했으며 32개였던 소상공인 컨설팅 센터를 61개로 확대했다.

창업컨설팅은 예비창업자와 창업 초기 소상공인이 실제 창업과 사업 운영 과정에서 마주치는 문제들을 해결할 수 있도록 상권 분석, 마케팅, 브랜딩 전략, 특허, 세무, 노무, 디지털 전환 등 실전에 필요한 다양한 프로그램으로 구성됐다.

폐업 컨설팅은 세무·부동산 관련 자문, 폐업 전략 수립, 직무·직능 교육 등 지원자의 상황별 필요 요소를 종합적으로 지원한다.

조용병 은행연합회장은 "이번 공동 사업이 민생경제의 핵심축인 소상공인의 자생력을 높이고, 더 건강한 경제 생태계를 만드는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.





은행연합회 사회공헌 플랫폼 '뱅크잇'을 통해 신청 접수하며 총 800명의 소상공인을 대상으로 2100회의 일대일 컨설팅이 제공된다. 상세한 컨설팅 프로그램 및 참여 방법은 '뱅크잇'에서 확인할 수 있다.





