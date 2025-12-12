지난해 신혼부부 '역대 최저' 95만2000쌍

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 신혼부부 규모 2.3% 감소

1·2년차 늘고 3~5년차 부부 줄어

데이터처 "향후 플러스 전환 가능"

지난해 신혼부부 수가 95만2000쌍에 그치며 역대 최저치를 기록했다. 다만 감소 폭은 관련 통계 작성 이후 가장 낮아 반등 가능성을 보였다.

서울 양천구 오목공원에서 야외 결혼식이 이뤄지는 모습. 아시아경제 DB

국가데이터처가 12일 발표한 '행정자료를 활용한 2024년 신혼부부통계 결과'를 보면 지난해 신혼부부는 95만2000쌍으로 전년보다 2.3%(2만2000쌍) 감소했다. 이들 중 초혼 부부의 비중은 79.4%, 재혼 부부는 20.1%였다.

데이터처 관계자는 "지난해 신혼부부 수가 (관련 통계 작성 이후) 역대 최저였지만 감소 폭은 역대 최소"라며 "방향성이 바뀌고 있다"고 말했다. 이어 "1, 2년 차 신혼부부가 늘고 3~5년 차는 줄었다"며 "추세가 계속된다면 (신혼부부 규모가) 플러스로 돌아설 수 있을 것"이라고 했다.

실제 1년 차(21만쌍)와 2년 차(18만7000쌍) 신혼부부 수는 9.8%, 2.9% 늘었다. 반면 3년 차(17만8000쌍)와 4년 차(18만쌍), 5년 차(19만7000쌍)는 각각 3.1%, 10.2%, 9.3% 줄었다. 전체 신혼부부 중 1년 차 비중이 22.1%로 가장 높았고, 3년 차는 18.7%로 가장 낮았다.

신혼부부가 가장 많이 거주하는 곳은 경기(30.3%)였다. 뒤로는 서울(17.5%)과 인천(6.4%) 순으로 나타났다. 신혼부부의 수도권(서울, 인천, 경기) 거주 비중은 54.2%로 0.2%포인트 상승했다. 전년과 비교하면 대전(1.9%)을 제외하고 모든 시도에서 신혼부부 수가 줄었다.

초혼 신혼부부 중 자녀가 없는 부부 비중은 48.8%로 1.3%포인트 상승했다. 유자녀 비중은 51.2%로 1.3%포인트 하락했다. 평균 자녀 수는 0.61명으로 0.02명 줄었다. 초혼 신혼부부의 만 5세 이하 자녀의 보육 형태는 어린이집(47.6%), 가정양육(47.1%), 유치원(3.7%) 순이다.

초혼 신혼부부의 맞벌이 비중은 59.7%로 1.5%포인트 상승했다. 연간 평균 소득은 7629만원으로 5.0% 늘었다. 대출이 있는 신혼부부 비중은 86.9%로 0.9%포인트 하락했다. 대출 잔액 중앙값은 5.0% 늘어난 1억7900만원이다.

데이터처 관계자는 "자녀가 없는 신혼부부 비율이 증가하고 평균 자녀 수는 감소하면서 맞벌이 비중은 증가하는 추세가 꾸준히 유지되는 상황"이라고 설명했다.





초혼 신혼부부의 주된 거처 유형은 아파트(77.0%)다. 이는 전년보다 2.5%포인트 상승한 수준이다. 주택을 소유한 초혼 신혼부부 비중은 42.7%로 1.9%포인트 올랐다. 주택 소유 비중은 혼인 1년 차가 35.8%, 5년 차가 50.9%로, 혼인 연차가 높아질수록 소유 비중이 높았다.





세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

