아시아 영향력 예전만 못한 美…中과 격차 좁혀져…韓 7위

호주 로위연구소 '2025 아시아 파워 지수'

美中 나란히 1·2위…中, 외교 영향력 1위

"트럼프 관세 정책, 순전히 부정적 영향"

국제 사회 특히 아시아에서 미국과 중국의 격차가 줄어들어 동등한 경쟁자로 올라섰다는 평가가 나왔다. 연합뉴스는 11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)를 인용해 "호주 싱크탱크 로위연구소가 최근 발표한 '2025년 아시아 파워 지수(Asia Power Index)'에서 미국의 종합 지수가 100점 만점에 80.6, 중국은 73.7로 조사 대상 27개국 가운데 1·2위에 올랐다"고 보도했다. 이 지수는 지난 2018년부터 아시아 지역 내 국력과 영향력을 점수화한 수치다.

지난 10월 부산에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 손을 맞잡고 있다. AP연합뉴스

연합뉴스에 따르면 미국과 중국의 순위는 과거와 변동이 없었으나, 점수 차는 지난해 대비 2포인트 이상 줄어 2020년 이후 최소로 좁혀졌다. 미국은 작년보다 종합지수가 1.2포인트 하락해 역대 최저치를 기록했다. 미국은 총 8개 평가 부문 중 경제력, 군사력, 회복력, 미래자원, 방어 네트워크, 문화적 영향력 등 6개 부문에서 1위였으나, 문화적 영향력을 이외 모든 지표에서 점수가 내려갔다.

특히 외교적 영향력 부문에서 3위로 가장 낮은 순위를 보였다. 이에 대해 로위 연구소는 "도널드 트럼프 대통령의 글로벌·지역 외교 정책 리더십에 대한 부정적 평가에 따라 해당 부문 지수가 작년보다 2.4포인트 하락했다"고 설명했다.

반면 중국은 종합지수가 1.0포인트 상승했다. 경제 관계와 외교적 영향력 등 2개 부문에서 1위를 했는데 특히 외교적 영향력은 4.3포인트 상승하며 역대 조사대상국 중 가장 높은 점수를 기록했다. 재래식 군사력을 평가하는 군사력 부문 지수는 미국에 이어 2위였으나, 양국의 격차는 지난 2018년 27.5포인트에서 올해 18.3포인트로 좁혀졌다.

보고서는 "(미국의 관세 정책은) 아시아 내 외교적 영향력에 부정적 효과를 가져왔다"며 "아시아 파워에 순전히 부정적인 영향을 미쳤으며, 실제 효과는 향후 몇 년에 걸쳐 더 뚜렷하게 나타날 것"이라고 전망했다. 이어 "중국은 아시아에서 미국과 양극 체제를 형성하는 유일한 동등 경쟁자"라며 "트럼프 행정부의 아시아 정책에 대한 불확실성을 기회 삼아 역내 국가들에 '보호주의와 일방주의에 반대하는 신뢰할 수 있는 파트너'로 성공적으로 위치 설정을 하고 있다"고 평가했다.

리처드 맥글리거 동아시아 담당 선임연구원은 "이 지수는 아시아에서 중국과 미국이 대등한 강국이 됐음을 반영한다. 중국이 희토류 수출통제로 미국을 무역 협상 테이블로 돌아오게 만든 것이 결정적 순간이었다"라고 말했다. 다만 "중국은 여러 주변국과 영토 분쟁 중이며 무역에서 미국의 역할을 대체할 역량이 부족하다"며 "중국이 아시아에서 미국을 대신할 수 있다는 생각은 환상이다. 미국이 없는 아시아는 본질적으로 불안정하다"고 지적했다.





한편 이번 조사에서 인도가 3위, 일본이 4위였고 러시아가 5위로 올라서면서 호주는 6위로 밀렸다. 한국은 지난해와 같은 7위에 올랐다. 외교적 영향력에서 인도네시아에 밀려 6위로 내려갔으며, 문화적 영향력은 태국을 제치고 7위를 했다.





