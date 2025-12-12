본문 바로가기
배민, 라이더만을 위한 ‘배민라이더페스타’ 한달간 개최

김철현기자

입력2025.12.12 10:12

라이브→연말결산→어워즈 3단계 운영

배달의민족의 물류서비스를 전담하는 우아한청년들은 배달 라이더만을 위한 이벤트 '2025 배민라이더페스타'를 약 한 달간 진행한다고 12일 밝혔다. 배민커넥트·배민커넥트비즈 등 배달의민족 플랫폼에서 활동한 라이더 누구나 참여할 수 있는 이번 페스타는 '라이더만을 위한 축제'를 표방한 온·오프라인 통합 이벤트다.

배민, 라이더만을 위한 ‘배민라이더페스타’ 한달간 개최
한 달 동안 운영되는 배민라이더페스타는 사전이벤트·라이브·연말결산·어워즈로 이어지는 3단계 프로그램으로 운영된다. 가장 먼저 진행되는 사전이벤트 '배달 초능력 월드컵'은 12~18일 배민커넥트 앱과 공식블로그에서 평소 라이더가 배달하면서 갖고 싶던 초능력을 투표하는 이벤트다. 여기서 선별된 후보는 배민라이더페스타 라이브 방송에서 라이더 참여로 최종 결정된다.


본격적인 배민라이더페스타의 첫 번째 순서인 '라이브'는 19일 오후 3시 배민커넥트 공식 유튜브에서 진행된다. 라이더와 소통하기 위한 초능력 월드컵 4강전을 진행하고 참가자를 대상으로 총 1000만원 규모의 경품을 제공한다.


두 번째 순서는 한 해를 돌아보는 '연말결산'을 진행한다. 라이더는 올해 자신의 배달기록을 확인할 수 있으며 추첨으로 1000명에게 한정판 배달 조끼를 제공한다. 또한 이벤트 페이지에서 배달 사연을 작성한 20명에게 어워즈 초청권을 전달한다.


페스타의 마지막 프로그램인 '어워즈'는 내년 1월 15일 하남 배민라이더스쿨에서 진행된다. 어워즈는 ▲라이더 참여형 부스·체험 프로그램 ▲감사 라이더 시상 ▲메인 세레머니로 구성해 축하하는 자리를 만들 계획이다.


우아한청년들 관계자는 "동반성장 파트너인 라이더들과 함께해온 한 해의 노고를 함께 축하하고 더욱 단단한 파트너십을 만들어갈 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

