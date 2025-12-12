에잇퍼센트, 온투업 최초 VIP 자산관리 블랙멤버십 선봬

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

평균 투자금 1.6억

연 10.42% 수익

온라인투자연계금융(P2P금융) 기업 에잇퍼센트는 핀테크 업계 최초로 선보인 VIP 투자 서비스 '블랙멤버십'이 최근 변동성 확대 국면 속 안정적 현금흐름을 중시하는 자산가들에게 각광받고 있다고 12일 밝혔다.

AD

글로벌 증시와 암호화폐 시장의 급등락이 일상화되며 투자 피로감이 높아진 가운데 월 단위로 예측 가능한 수익을 제공하는 '패시브 인컴' 방식이 재테크 흐름으로 자리 잡고 있기 때문이다.

블랙멤버십 가입자들의 평균 투자금은 1억6000만원이고 최대 투자금은 39억원, 단일 상품 기준 최대 투자금은 3억원으로 나타났다.

가장 적극적인 분산 투자자는 4555건의 투자를 진행했다. 가입자 기준 연환산 평균 수익률은 10.42%이다.

에잇퍼센트는 연체율 1.18% 최근 5년 평균 손실률 1.17%, 부동산담보투자자 최근 5년 평균 손실률 0.46% 등 온투업계에서 가장 높은 수준의 리스크 관리 체계를 유지 중이라고 알렸다.

에잇퍼센트 관계자는 "부동산담보 및 증권계좌담보 기반 온투업 상품은 각각 연 11% 내외, 9% 내외의 수익률을 기록 중"이라고 설명했다.

에잇퍼센트 블랙멤버십은 고도화된 프리미엄 투자 서비스다.

전문투자자와 소득적격 투자자를 대상으로 1:1 투자 브리핑, 멤버십 전용 네트워킹, 플랫폼 이용료 50% 우대, 출금 수수료 면제 등 맞춤형 혜택을 제공한다.





AD

이효진 대표는 "블랙멤버십은 예측 가능한 현금흐름을 중시하는 자산가들의 요구에 맞춰 정교하게 설계한 프리미엄 투자 서비스"라며 "앞으로도 온투업계 건전성과 지속 가능성을 높이고 책임 있는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>