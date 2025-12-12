에이비엘바이오, ESMO IO ABL503 포스터 발표 성황리 종료

이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 10일(현지시간) 유럽종양학회 면역종양학 학술대회(European Society for Medical Oncology Immuno-Oncology Congress·ESMO IO) 2025에서 진행된 ABL503(라지스토믹·Ragistomig)의 포스터 발표를 성황리에 마무리했다고 12일 밝혔다.

ABL503은 에이비엘바이오와 노바브릿지 바이오사이언스(NovaBridge Biosciences·舊 아이맵)와 공동 개발 중인 PD-L1 및 4-1BB 이중항체로, PD-L1이 발현된 종양 미세환경에서만 4-1BB를 통한 면역 세포 활성화가 일어나도록 설계됐다. PD-1/PD-L1 차단은 암 세포를 억제하는 역할을 하며, 4-1BB는 면역 세포인 T 세포의 증식과 면역 기억 능력을 향상시키는데 관여하는 표적이다.

ABL503의 6주 간격(Q6W) 단독요법은 이전에 면역항암제(IO) 치료를 받은 재발 또는 불응성 고형암 환자 가운데 PD-L1이 발현된 환자 20명을 대상으로 평가되었다. 이 중 17명이 효능 평가 대상자로 포함되었으며, 임상 참여 환자들은 더 이상 적용 가능한 표준 치료 옵션이 없는 미충족 의료 수요가 큰 환자군으로 확인됐다.

이번에 발표된 포스터에 따르면, ABL503의 투여 간격을 2주(Q2W)에서 6주로 연장했음에도 불구하고, 질병조절률(Disease Control Rate, DCR) 58.8%가 보고되는 등 고무적인 항종양 활성이 유지된 것으로 나타났다. 부분 관해(Partial Response, PR)는 이전에 PD-(L)1 억제제에 노출됐으나 재발 또는 불응했던 환자군에서 2건 보고됐다.

또한, ABL503 6주 간격 단독요법에서 치료 관련 3등급 이상 부작용이 15%(3/20), 3등급 이상 간기능 수치 상승은 5%(1/20)로 나타나 전반적인 안전성 프로파일이 대폭 개선된 것으로 확인됐다. ABL503을 6주 간격으로 투여 받은 환자 중 치료 중 발생한 이상반응으로 임상을 중단한 사례는 없었으며, 특히 사이토카인 방출 증후군(CRS)은 단 한 건도 보고되지 않았다.





이상훈 에이비엘바이오 대표는 "이번 데이터 발표에서 특히 주목할 점은 투여 간격이 연장되어 약물 노출량이 감소했음에도 불구하고 T 세포의 면역 기억 능력이 향상되고, T 세포 활성화를 저해하던 종양 미세환경 역시 우호적으로 개선된 것으로 확인됐다는 점"이라며 "이러한 결과를 바탕으로 ABL503 3㎎/㎏의 6주 간격 투여는 향후 병용요법 개발을 위한 후보 용량으로 평가되고 있다. 앞으로 에이비엘바이오는 ABL503의 임상 전략을 병용요법으로 확대하고, 최적의 파트너를 찾아갈 예정"이라고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

