롯데물산, 미혼한부모 양육 가정에 돌봄용품 전달

서울시 100가정 지원
기저귀 파우치 제작부터 포장·전달까지
임직원 참여형 사회공헌으로 진행
롯데물산은 '2025 토닥토닥! mom편한 해피박스' 사회공헌 프로그램을 통해 서울시 내 영유아를 양육하는 미혼한부모 100가정을 지원한다고 12일 밝혔다.
앞서 롯데물산은 2017년부터 해피박스 전달 행사를 진행해 왔으며, 올해까지 누적으로 1000세대를 지원했다. 올해는 기존 서울 송파구 관내 저소득 1인 가구를 중심으로 진행해 온 연말 지원 사업을 서울시 영유아 돌봄 가정으로 확대·전환했으며 실질적 돌봄 지원 강화와 임직원 참여 확대가 프로그램의 핵심이다.
이번 해피박스는 영유아 양육 환경을 세심하게 고려해 적외선 귀체온계, 담요, 아기 간식, 기저귀 파우치 등 아기용품과 기초 화장품 등 부모 용품으로 구성했다. 특히 기저귀 파우치는 약 100명의 임직원이 자발적으로 제작에 동참하며 나눔의 의미를 더했다. 또 사내 주니어보드 구성원들이 해피박스 포장 및 물품 전달 활동에 동참하는 등 임직원의 폭넓은 참여를 바탕으로 행사가 진행됐다.
지금 뜨는 뉴스
김혁신 롯데물산 CSV팀장은 "해피박스는 임직원들이 직접 손으로 제작해 정성을 담는 활동이라는 점에서 더욱 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 사회와 상생할 수 있는 나눔 문화 확산에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>