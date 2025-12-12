GM, 영업·협력사와 미래 모빌리티 핵심 기술 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'GM 테크 익스피리언스 데이' 개최

제너럴 모터스(GM)는 11일 인천 부평 홍보관에서 '2025 GM 테크 익스피리언스 데이'를 열어 슈퍼크루즈와 배터리, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 등 미래 핵심 기술을 공유했다고 12일 밝혔다.

헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장(가운데)이 11일 열린 '2025 GM 테크 데이' 배터리 체험존에서 배터리 셀·모듈 전시를 둘러보며 설명을 듣고 있다. 한국GM

올해 처음인 테크 데이는 GM이 추진하는 기술 혁신의 방향성을 임직원과 주요 이해관계자와 공유하기 위한 자리다. 임직원과 영업, 협력사 관계자가 참석했다.

GM 엔지니어링센터 연구원들이 슈퍼크루즈와 SDV, EV 배터리 등 기술을 소개했으며, 슈퍼크루즈가 적용된 에스컬레이드 IQ 시연 영상 체험, 배터리 셀·모듈 실물 전시 및 구조 이해 콘텐츠 등 다양한 전시가 진행됐다. 직원들이 슈퍼크루즈와 배터리 기술에서 영감을 얻어 혁신 아이디어를 제안하는 참여 프로그램도 열렸다.





헥터 비자레알 GM 한국사업장 사장은 "GM이 추구하는 미래 기술의 방향성과 그 혁신적 가치를 직원들과 공유하기 위해 마련된 행사"라며 "GM의 기술 비전을 함께 이해하고 협력의 폭을 넓혀가는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

