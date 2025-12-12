동두천시, 로봇 시연·정책 포럼 등 교육발전특구 '꿈이룸 콘서트' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시는 오는 18일 동두천시 평생학습관에서 '동두천시 교육발전특구 꿈이룸 콘서트(성과보고회)'를 개최한다고 12일 밝혔다.

동두천시가 오는 18일 동두천시 평생학습관에서 '동두천시 교육발전특구 꿈이룸 콘서트(성과보고회)'를 개최한다. 동두천시 제공

이번 행사는 동두천시가 교육발전특구 시범지역으로 선정된 이후 추진한 주요 사업의 성과를 시민과 공유하고, 향후 동두천시 교육의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

당일 평생학습관 1층 로비에서는 지역대학과 연계해 운영 중인 '문화 콘텐츠 창업자 양성과정' 참여 학생들의 작품 전시회가 열리며, 자율주행 로봇과 휴머노이드 로봇 시연도 함께 진행된다. 또한 ▲교육발전특구 발전계획 수립을 위한 정책포럼 ▲한국문화영상고등학교 KCM WIND 오케스트라 축하공연 ▲교육 유튜버 '미미미누' 특별강연 ▲중증외상센터 홍비치라 그림작가 토크쇼 & 사인회 등 다양한 프로그램이 진행된다.





미래교육진흥원 관계자는 "모든 행사는 시민 누구나 참여할 수 있도록 무료로 개방되며, 별도의 신청 없이 현장에서 자유롭게 참여하면 된다"며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

