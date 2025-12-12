본문 바로가기
우리은행, 기보와 AI 등 6대산업에 2000억 지원

오규민기자

입력2025.12.12 09:43

미래동반성장 프로젝트 일환
바이오·콘텐츠·방산 등 첨단전략산업에
보증비율 상향 및 보증료율 감면 혜택

우리은행이 11일 생산적 금융 확대를 위해 기술보증기금과 'AtoF 첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약'을 체결했다.


정부가 첨단 산업국가 도약을 위해 6대 성장엔진으로 선정한 'AtoF'는 인공지능(AI), Bio(바이오), Contents&Culture(콘텐츠&문화), Defense(방산), Energy(에너지), Factory(첨단 제조) 등 대한민국의 미래성장을 이끌 전략산업이다.


우리은행은 기술주도 신사업과 성장기반 분야의 중소·벤처기업을 지원하기 위해 기보에 50억원을 특별출연하고, 약 2000억원 규모의 대출을 공급할 예정이다. 보증비율 상향, 보증요율 감면(0.8%포인트) 등 혜택도 제공한다.

우리은행, 기보와 AI 등 6대산업에 2000억 지원 11일 우리은행 본점에서 우리은행과 기술보증기금이 ‘AtoF 미래전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결하고 우리은행 정진완 은행장(오른쪽)과 기술보증기금 김종호 이사장이 기념사진을 촬영하고 있다. 우리은행
이번 협약을 통해 우리은행은 기보와 함께 정부의 6대 성장엔진인 첨단전략산업 전반에 생산적 금융을 지원해 우리금융의 '미래동반성장 프로젝트'를 계속해서 추진해 나간다는 계획이다.


정진완 우리은행장은 "이번 협약은 생산적 금융 전환과 포용금융 확대를 위해 80조원 규모로 추진 중인 '우리금융 미래동반성장 프로젝트'의 일환"이라며 "우리은행은 K-Tech 프로그램을 통해 기보와 함께 미래 성장동력인 첨단전략산업을 이끄는 중소기업을 적극 지원해 산업 르네상스 실현에 기여하겠다"라고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

