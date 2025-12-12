동두천 소요별앤숲 테마파크, 산철쭉 16만주 '철쭉동산'으로 새단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천 소요산 유원지, 대규모 '철쭉동산' 조성 완료

18억원 투입…동두천 '체류형 관광지' 박차

경기 동두천시는 지난 9일 사업비 18억원을 투입해 소요산 확대개발 사업의 일환인 '소요별앤숲 테마파크 철쭉동산 조성사업'을 완료했다고 12일 밝혔다.

소요별앤숲 테마파크, 철쭉동산으로 새롭게 변신. 동두천시 제공

이번 사업은 상봉암동 산 18번지 일원에 위치한 소요별앤숲 테마파크의 노후 시설을 정비하고, 철쭉군락지 조성을 통해 소요산 유원지의 경관을 개선하기 위해 추진됐다. 총 16만4000주의 산철쭉을 식재한 대규모 철쭉동산과 방문객이 자연을 즐기며 휴식할 수 있는 전망 데크, 포토존 등 다양한 시설도 새롭게 조성됐다.

동두천시 관계자는 "철쭉동산이 지역 주민과 소요산 방문객 모두에게 아름다운 휴식공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 소요산 유원지 환경을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.





한편 소요산 확대개발 사업은 철쭉동산 조성에 이어 소요내음공원 등 여러 체류형 관광지 개발 사업을 포함하고 있어, 소요산이 앞으로 더욱 다양한 모습으로 변화할 것으로 기대된다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

