"피부관리 집에서 간편하게"…세라젬, 메디스파 올인원 출시

이서희기자

입력2025.12.12 09:42

5대 핵심관리 기술 집약

세라젬은 주요 피부 고민을 집에서 간편하게 관리할 수 있는 뷰티 디바이스 '메디스파 올인원'을 출시했다고 12일 밝혔다.

"피부관리 집에서 간편하게"…세라젬, 메디스파 올인원 출시 세라젬의 뷰티 디바이스 '메디스파 올인원'. 세라젬
메디스파 올인원은 전문 에스테틱에서 사용하는 5대 핵심 관리 기술(듀얼초음파·EP·고주파·미세전류·LED)을 하나의 기기로 집약한 뷰티 디바이스다. 피부 타입과 컨디션에 따른 1~4단계의 세밀한 조절과 안정적인 출력으로 일상 속에서도 전문가 수준의 케어 루틴을 유지할 수 있도록 설계됐다.


세라젬 임상 전문 연구기관 클리니컬은 임상시험을 통해 5대 핵심 피부관리 기술을 최적의 조합으로 개발한 토탈 케어·광채 케어·진정 케어의 베이직 3종 모드의 효능을 입증했다. 피부 타입과 계절, 상황 등을 반영한 45가지 추천 모드 등 총 50가지 이상의 스마트 퍼스널 케어 모드를 제공한다. 원하는 모드를 선택하면 복잡한 설정 없이도 다섯 가지 핵심 기술이 효과적인 순서로 작동한다.


사용 편의성도 크게 높였다. 최대 4인까지 관리 가능한 개인 프로필 등록으로 각자의 피부 상태에 맞는 추천 모드를 안내받을 수 있다. 5인치 LCD 터치형 디스플레이에 탑재된 디지털 휴먼이 단계별 사용법을 안내해 누구나 어려움 없이 사용할 수 있다.


디바이스와 본체 케이스가 일체형으로 설계된 메디스파 올인원은 대용량 배터리를 기반으로 한 유선 방식으로 유·무선 하이브리드 구조를 구현했다. 소프트웨어 와이파이 업데이트 기능과 미니멀하고 고급스러운 디자인도 장점으로 꼽힌다.


세라젬 관계자는 "세라젬이 정의하는 7-케어 솔루션 가운데 뷰티 영역을 본격적으로 확장하는 전략 제품으로 메디스파 올인원을 선보이게 됐다"며 "개인 맞춤형 시스템과 결합해 집에서도 에스테틱 수준의 피부 케어 효과를 구현할 수 있도록 개발했다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
