이민근 안산시장, 김동연 지사에 신안산선 연장 등 협력 요청

반월산단 녹지비율 조정, 화물차공영차고지 조성 등도 건의

안산시는 이민근 시장이 11일 김동연 경기도지사를 만나 신안산선 연장 등 지역 현안에 대한 도의 협력을 요청했다고 12일 밝혔다.

이민근 안산시장(오른쪽)이 민생경제 현장투어의 일환으로 안산시를 방문한 김동연 경기도지사에게 신안산선 연장 등 시의 주요 현안에 대한 경기도 지원을 요청하는 건의서를 전달하고 있다. 안산시 제공

이 시장은 이날 '민생경제 현장투어'의 일환으로 안산시를 방문한 김 지사에 반월국가산단 경쟁력 강화, 신안산선 연장, 선부동 화물공영차고지 조성 등 안산의 현안 과제를 설명하고 경기도의 적극적인 협력을 요청했다.

이 시장은 ▲반월국가산단 녹지구역 비율 조정 ▲신안산선 연장 제5차 국가철도망 구축계획 반영 ▲선부동 화물공영차고지 조성 등 현안을 제시하며 사업 추진 필요성과 기대효과를 설명했다.

이 시장은 "반월국가산단은 전국 최대 규모의 뿌리산업 집적지"라며 "산업경쟁력 강화를 위해서는 합리적인 규제 조정이 반드시 필요하다"고 건의했다.

이 시장은 특히 안산사이언스밸리(ASV)와 첨단복합단지 등 미래 산업벨트와의 연계를 강화하기 위해서는 신안산선 연장 사업이 반드시 국가철도망 구축계획에 반영되어야 한다고 강조했다.

그는 화물차 불법주차 문제 해결과 주거 환경 개선을 위해서는 선부동 화물공영차고지 조성 역시 시급하다고 밝혔다.





이 시장은 "안산의 미래 경쟁력 확보와 시민 삶의 질 향상을 위해 경기도와 긴밀히 협력해 실질적인 변화를 만들어 가겠다"고 했다.





