'나이브스 아웃' 사건 현장이 된 그 차…기아 'EV5' 눈길

오현길기자

입력2025.12.12 09:37

이색적인 협업 글로벌 캠페인 시동

기아는 '더 기아 EV5'와 넷플릭스 영화 '나이브스 아웃: 웨이크 업 데드 맨'이 글로벌 파트너십 캠페인을 펼친다고 12일 밝혔다.


기아는 '더 기아 EV5'와 넷플릭스 영화 '나이브스 아웃: 웨이크 업 데드 맨'이 글로벌 파트너십 캠페인을 펼친다고 12일 밝혔다.
기아는 누구나 즐길 수 있는 추리 스릴러물 영화를 활용해 EV5가 가진 전동화 패밀리 SUV의 특징을 자연스럽게 드러내며 신선하고 차별화된 브랜드 경험을 선사한다. 미스터리 추리 스릴러 '나이브스 아웃'의 세 번째 영화로 유명 탐정인 브누아 블랑이 사건을 해결하며 겪는 이야기를 역동적으로 풀어낸 영화다.


기아는 EV5 실내 공간성과 공간 활용 특화 사양을 나이브스 아웃 세계관으로 담아낸 영상을 공개했다. 지난 4일 공개된 티저 영상은 영화 트레일러와 연계해 사건 현장이 되어버린 EV5에 주인공을 등장시키며 긴장감과 기대감을 조성했다. 이번에 공개된 30초, 60초 분량의 메인 영상 2편은 영화 주인공이 EV5 안에서 벌어진 사건의 추리 과정을 따라가는 모습을 보여준다.


등장인물, 배경 등을 녹여내 특유의 음산한 분위기를 나타냈으며, EV5의 넓은 실내 공간과 운전석 릴렉션 컴포트시트와 2열 폴드&다이브 시트(풀 플랫) 등 고객 친화적 사양을 자연스럽게 노출했다. 특히 이번 캠페인은 한국은 물론 캐나다, 영국, 독일, 이탈리아, 스페인 등 총 6개국에서 진행하는 글로벌 캠페인으로 EV5의 글로벌 출시 시점과 연계해 EV5에 대한 관심을 높일 것으로 기대된다.


류창승 기아 고객경험본부장 전무는 "고객의 선호를 반영한 여러 글로벌 파트너와의 협업을 시도해 브랜드 친숙도를 높이고 새로운 고객경험을 전달하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
