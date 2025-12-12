춘천시, 법 개정 이전 건축물 80여 곳 '소방관 진입창' 표시 지원 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화재 안전 사각지대 해소

강원도 춘천시(시장 육동한)가 화재 시 신속한 인명 구조를 위해 법 시행 이전 건축물 80여 개소에 소방관 진입창 표시 스티커 부착을 지원하며 화재안전 사각지대 해소에 나섰다.

소방관 진입창 표시 스티커 부착. 춘천시 제공

시는 지난 5월부터 11월까지 1차 화재안전성능보강 지원사업을 진행한 가운데 지역내 민간·공공 건축물 196곳을 조사, 표시물 부착이 가능한 건축물 약 80여 곳을 선정하고 스티커 부착을 완료했다.

소방관 진입창 표시물은 2019년 개정된 건축법에 따라 3층 이상 산후조리원, 노인·아동·사회복지시설, 학원 등 다중이용 신축 건축물에 의무 설치해야 한다. 그러나 법 시행 이전 건축물은 설치 기준을 알기 어렵고 비용 부담도 있어 자발적 설치가 거의 이뤄지지 않아 화재 시 구조 지연 우려가 컸다는 지적이 제기됐다.

이에 시는 지난해 12월 조례 제정으로 지원 근거가 마련되면서, 기존 건축물까지 표시물 지원을 확대하고 있다.

춘천시는 내년에 대상 시설을 더 확대해 화재안전성능을 단계적으로 강화할 계획이다.





춘천시 관계자는 "다수가 이용하는 건축물에서 진입창 위치를 명확하게 해 신속한 대응을 돕는 의미 있는 조치"라며 "앞으로도 화재안전 사각지대 해소를 위해 지속적으로 보강사업을 추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

