우리는 공정하고 투명하게 직원 채용합니다…경북개발공사, 공정채용 우수기관 재인증

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.12 09:36

경북개발공사(사장 이재혁)가 지난 11일, 2025년 공정채용 우수기관 재인증을 획득했다고 밝혔다. 이를 통해, 공사의 투명하고 공정한 채용문화 정착 노력이 다시 한 번 대외적으로 인정받았음이 입증됐다.


공정채용 우수기관 인증은 채용 전 과정의 공정성, 투명성 등을 종합적으로 평가한 후 우수기관에 부여하는 인증으로, 한국경영인증원에서 주관하는 공신력있는 인증제도이다. 채용시스템, 채용공고부터 합격자 발표까지의 운영체계, 신규 채용자의 만족도 등 채용 전 과정의 요소를 종합심사한다. 공사는 지난해 최초 인증에 이어 올해 재인증을 획득하며 공정채용 운영의 안정성과 실효성을 입증했다.

우리는 공정하고 투명하게 직원 채용합니다…경북개발공사, 공정채용 우수기관 재인증 공정채용 인증마크
특히 이번 재인증에서 긍정적 평가를 받은 부분으로는 채용지침 제정 및 표준화된 채용절차 운영, 채용단계별 검증 및 점검체계 강화, 홈페이지 FAQ 게시 및 채용정보 공개 확대 등이 있으며, 이러한 지원자 중심의 예측가능한 채용환경 조성 노력이 이번 재인증의 핵심 부분이었음을 밝혔다.


공사는 채용 전 과정에 대한 내부 점검과 외부 모니터링을 병행하고, 필기 및 면접 평가의 객관성을 높이기 위한 제도적 장치를 지속적으로 개선해왔다. 이를 통해 채용비리 사전 차단은 물론, 지원자들이 신뢰할 수 있는 공정한 채용 시스템을 운영하고 있다.


이재혁 경북개발공사 사장은 "이번 공정채용 우수기관 재인증은 우리 공사가 그동안 구축해 온 공정하고 투명한 채용제도 운영의 성과라고 생각한다"며 "앞으로도 지원자 중심의 예측가능하고 공정한 채용제도 운영을 통해, 더욱 신뢰받는 공기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

