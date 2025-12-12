춘천시, 보건복지부 지역사회보장계획 3년 연속 우수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9대 전략·10개 중점사업·31개 세부사업 촘촘히 추진 성과

민관 협력 확대 주민 체감도 높여 지역 복지안전망 강화

강원도 춘천시(시장 육동한)가 보건복지부가 주관한 '2024년 지역사회보장계획 시행 결과 평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 2022년부터 올해까지 3년 연속 우수상을 받으며 지역 복지정책의 우수성을 다시 인정받았다.

지역사회보장계획 평가는 전국 광역·기초자치단체를 대상으로 계획 수립의 적정성, 추진 노력, 지역발전 기여도를 종합 검토하는 제도다. 춘천시는 1차 강원도 평가와 2차 전국 평가 모두에서 우수기관으로 선정되며 선도적인 복지 운영체계를 입증했다.

춘천시는 '건강하고 행복한 복지공동체'를 목표로 민관 협력 기반의 지역사회보장계획을 매년 수립·추진하고 있다. 올해는 △9대 추진전략 △10개 중점사업 △31개 세부사업을 촘촘하게 추진해 복지 사각지대 해소와 주민 주도 복지 실현의 기반을 강화했다는 평가를 받았다.





춘천시 관계자는 "이번 3년 연속 우수기관 선정은 지역사회보장 증진을 위해 민·관이 한마음으로 협력해 얻어낸 자랑스러운 성과"라며 "앞으로도 주민 주도의 정밀하고 촘촘한 복지안전망을 통해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

