한국 딜로이트, AI 기반 재무·내부통제 혁신 전략 제시

‘2025 결산대응 세미나’ 성료

한국 딜로이트 그룹은 지난 11일 서울 여의도 국제금융센터 Two IFC 더 포럼에서 '딜로이트와 함께하는 2025 결산대응 세미나: 인공지능(AI) 기반 재무혁신과 재무·세무 핵심 포인트'를 성공적으로 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 세미나는 AI와 디지털 전환이 가속화되는 환경 속에서 기업이 2025 회계연도를 보다 체계적으로 준비할 수 있도록 내부회계관리제도 운영평가부터 재무·세무 결산까지 폭넓은 전략을 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 국내 상장사 최고재무책임자(CFO)를 포함한 주요 기업 관계자 170여 명이 참석했다.

첫 번째 세션에서 이승영 한국 딜로이트 그룹 AI Asset & Analytics 그룹 리더는 '지능형 자동화 기반 업무 효율화 전략'을 주제로 발표하고, 자금통제 진단 효율화, XBRL 기반 자동화 전략 및 AI 디지털 에셋 활용 사례 등 실무에 적용 가능한 재무혁신 방안을 제시했다. 이 리더는 "지능형 자동화는 이제 단순한 효율화 도구를 넘어 기업의 경영 투명성과 재무 프로세스의 질을 높이는 핵심 동력"이라며, "기업들은 자금통제·XBRL 자동화·AI 에셋 등 실무 활용도를 높여 결산 경쟁력을 조기에 확보해야 한다"고 강조했다.

두 번째 세션에서는 김학범 한국 딜로이트 그룹 회계감사부문 통합 재무 서비스 그룹(Integrated Finance Service Group) 파트너가 '내부회계관리제도 운영평가 AI 도입'을 주제로 발표했다. 김 파트너는 내부회계관리제도 운영평가에 AI를 도입해야 하는 필요성과 AI 기반 평가 자동화가 제공하는 실질적 효과를 실제 운영 프로그램 사례를 기반으로 설명하며, 내부통제 체계의 고도화 방향을 구체적으로 제시했다.

세 번째 세션에서는 박소영 한국 딜로이트 그룹 회계감사부문 파트너가 '2025년 재무결산 가이드라인'을 주제로 발표했다. 박 파트너는 최근 주요 감리 지적 사례와 감독당국 질의회신 동향, 2025년 중점심사 회계 이슈 등을 종합적으로 소개하며, 기업이 결산 과정에서 반드시 유의해야 할 핵심 포인트를 명확히 제시했다. 또한, 실무에서 발생하는 빈번한 오류 사례와 감독당국의 주요 심사 이슈를 함께 설명해 참석자들의 이해도를 높였다.

마지막 세션에서는 김희진 한국 딜로이트 그룹 세무자문부문 파트너가 '2025년 연말결산 세무조정 핵심 포인트'를 주제로 발표했다. 김 파트너는 이월세액공제 경정청구, R&D 및 통합투자세액공제, 외국납부세액공제, 글로벌최저한세 등 연말결산 시 반드시 점검해야 할 주요 세무 이슈를 소개하며, 2025년 세무조정 과정에서 고려해야 할 실무적 대응 전략을 체계적으로 설명했다.





강상욱 한국 딜로이트 그룹 회계자문본부 본부장은 "이번 세미나는 AI 기반 재무혁신부터 2025회계연도 재무·세무 결산의 핵심 포인트까지 폭넓게 다룬 의미 있는 자리였다"며, "앞으로도 한국 딜로이트 그룹의 회계감사부문은 축적된 전문성과 디지털 역량을 바탕으로 기업의 회계·세무 업무 신뢰성 강화와 가치 제고를 적극 지원하겠다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

