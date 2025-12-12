ACE 구글밸류체인액티브 ETF 순자산액 1천억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 ACE 구글밸류체인액티브 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 11일 종가 기준 ACE 구글밸류체인액티브 ETF의 순자산총액은 1136억원을 기록했다. 연초 이후 개인 순매수액 328억원을 기록하는 등 꾸준하게 매수세가 이어지고 있다. 자금 유입은 액티브 운용 전략과 우수한 성과에 기반한 것으로 풀이된다.

ETF의 최근 6개월 수익률은 54.38%로 비교지수(BM) 대비 12.12%포인트 높은 수익률을 기록했다. 1년 수익률은 47.39%로 확인됐다.

ACE 구글밸류체인액티브 ETF는 그래픽 처리 장치(GPU) 중심의 경쟁 구도에서, 구글이 독자적으로 구축하고 있는 텐서처리장치(TPU) 기반 생태계까지 주목하는 것이 특징이다. 현재 구글은 자체 인공지능(AI) 칩인 TPU를 통해 엔비디아와 차별화된 생태계를 확장하고 있다. 밸류체인과 투자 네트워크가 해당 ETF의 포트폴리오에 적절히 반영됐다는 평가를 받고 있다.

ETF는 구글의 주문형 반도체(ASIC) 핵심 파트너인 브로드컴, 고대역폭메모리(HBM) 공급사인 삼성전자를 비롯해 구글이 새롭게 발굴하는 수익모델인 헬스케어·정밀의료 등 산업 전반의 구조적 성장 가능성에 투자할 수 있는 상품이다. 해당 ETF의 주요 구성 종목은 ▲구글(21.46%) ▲브로드컴(17.64%) ▲셀레스티카(7.31%) ▲마이크론 테크놀로지(4.32%) ▲루멘텀 홀딩스(4.31%) ▲삼성전자(4.25%) 등이다.

김원재 한국투자신탁운용 글로벌주식운용부 책임은 "생성형 AI 확산 이후 TPU 기반 생태계는 폭발적으로 성장하고 있다"며 "구글의 고유한 AI 기술력과 전략적 네트워크가 밸류체인 전반에 기회를 제공할 것으로 본다"고 말했다.

이어 "ACE 구글밸류체인액티브 ETF는 경쟁이 치열한 GPU 중심 투자에서 벗어나 독자적 영역에서 성장하는 기업들을 선별해 투자 기회를 제공하는 점이 강점"이라며 "향후에도 시의적절한 리밸런싱을 통해 포트폴리오에 산업 변화를 적극적으로 반영할 계획"이라고 덧붙였다.





AD

ETF는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>