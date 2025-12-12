한림대 RISE본부, 2학기 캡스톤디자인·PBL 경진대회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대학교(총장 최양희) RISE본부 RISE교육센터는 지난 11일 교내 캠퍼스라이프센터 2층에서 '2025학년도 2학기 캡스톤디자인·PBL 경진대회'를 개최했다.

이번 경진대회는 1차 서면 평가, 2차 본선 심사를 거쳐 총 9팀이 수상하였으며 대상은 '생성형 AI를 활용한 인제군 로컬콘텐츠 개발' 주제로 참가한 '나인제시작이야'팀이 수상했다.

홍석민 RISE본부장은 "이번 학기 캡스톤디자인은 스마트헬스케어 분야를 대상으로 도내 산업체와 연계하여 진행했으며 PBL은 정선, 인제 동해 등 G-Lab 연계 지자체와 진행했다"며 "지역 산업체와 지자체 대상으로 애로사항을 접수해 우수한 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.





한편, RISE교육센터는 교육부와 한국연구재단, 강원RISE센터의 지원을 받아 2025학년도 2학기 총 12개 교과목, 52개 팀의 실습비를 지원했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

