한림대 RISE본부, 2학기 캡스톤디자인·PBL 경진대회 개최

한림대학교(총장 최양희) RISE본부 RISE교육센터는 지난 11일 교내 캠퍼스라이프센터 2층에서 '2025학년도 2학기 캡스톤디자인·PBL 경진대회'를 개최했다.
이번 경진대회는 1차 서면 평가, 2차 본선 심사를 거쳐 총 9팀이 수상하였으며 대상은 '생성형 AI를 활용한 인제군 로컬콘텐츠 개발' 주제로 참가한 '나인제시작이야'팀이 수상했다.
홍석민 RISE본부장은 "이번 학기 캡스톤디자인은 스마트헬스케어 분야를 대상으로 도내 산업체와 연계하여 진행했으며 PBL은 정선, 인제 동해 등 G-Lab 연계 지자체와 진행했다"며 "지역 산업체와 지자체 대상으로 애로사항을 접수해 우수한 인재 양성에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.
한편, RISE교육센터는 교육부와 한국연구재단, 강원RISE센터의 지원을 받아 2025학년도 2학기 총 12개 교과목, 52개 팀의 실습비를 지원했다.
춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
