본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

라라스테이션-KT ENA, 미디어 커머스 사업 확장 및 글로벌 콘텐츠 개발 위한 MOU

정진기자

입력2025.12.12 09:35

시계아이콘00분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
라라스테이션-KT ENA, 미디어 커머스 사업 확장 및 글로벌 콘텐츠 개발 위한 MOU ㈜라라스테이션 제공
AD

글로벌 콘텐츠 커머스 기업 라라스테이션과 KT ENA가 지난 11일 상암동 KT ENA 사옥에서 업무협약을 체결했다고 밝혔다.


양사는 인플루언서 팬덤 커머스와 글로벌 콘텐츠를 결합한 초대형 프로젝트 개발에 앞장설 계획이다.

이번 업무협약으로 양사는 ▲미디어 커머스 콘텐츠 공동기획 및 사업추진 ▲국내외 미디어 플랫폼 방영 및 배급 ▲미디어 커머스 사업확장에 따른 수익창출 목적을 위해 각 사의 재원을 아낌없이 지원할 것을 약속했다.


KT ENA 김호상 대표는 "드라마와 예능으로 성장한 ENA가 글로벌 콘텐츠의 성공사례를 보여 줄 수 있는 기회"라며 "KT ENA가 가진 역량으로 새로운 도전과 미디어 커머스라는 신사업 추진을 통해 방송 영역을 확장해 나아갈 것"이라고 포부를 밝혔다.


라라스테이션 이철호 대표는 "한국이 종주국으로 글로벌 커머스 리그라는 역사적 IP를 내딛는 첫걸음에 많은 지지와 격려를 부탁한다"며, "이번 프로젝트 프로그램을 통해 K-소비재 기업을 위한 전 세계 인플루언서 공동구매 플랫폼을 구축하여 수출 보국의 사명감으로 최고의 결실을 만들겠다"고 강조했다.


양사 공동으로 기획·제작을 준비하는 이번 프로젝트는 전 세계 인플루언서 팬덤의 힘을 빌려 K-브랜드의 글로벌 진출을 획기적으로 가속화하는 새로운 이정표를 제시할 것으로 주목된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 프로젝트 프로그램은 26년도에 론칭을 목표로 제작에 돌입할 예정이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기