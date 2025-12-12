호주, 한화 오스탈 지분 19.9% 인수 승인…글로벌 방산 공략 본격화

美정부, 지난 6월 100% 인수 승인
호주 정부가 한화그룹의 오스탈 지분 인수를 최종 승인하면서 한화의 글로벌 해양 방산 확장 전략에 속도가 붙고 있다.
호주 정부는 12일 한화그룹이 자국 조선·방산업체 오스탈 지분을 19.9%까지 인수할 수 있도록 승인했다.
한화그룹은 지난 3월 장외거래를 통해 오스탈 지분 9.9%를 인수했고, 이어 19.9%까지 지분을 확대하기 위해 호주와 미국 정부에 승인을 신청했다.
짐 차머스 호주 재무장관은 이날 성명에서 "오스탈 지분을 9.9%에서 19.9%로 늘리는 한화의 제안에 대해 엄격한 조건들 아래 반대하지 않기로 한 외국인투자심의위원회의 명확한 권고에 동의했다"고 밝혔다.
호주에 본사를 둔 오스탈은 미국 앨라배마주 모바일과 샌디에이고 등에서 조선 사업을 운용하며 미국 군함을 건조·납품하는 글로벌 해양 방산 회사다. 미국 내 소형 수상함과 군수지원함의 시장 점유율이 40~60%로 1위로 알려졌다.
한화그룹은 미국·호주 내의 방산 사업을 강화하고자 오스탈 지분 인수를 추진해왔다.
앞서 미국 정부는 지난 6월 한화가 오스탈 지분을 최대 100%까지 보유할 수 있도록 승인했다.
