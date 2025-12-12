행복모아, 굿피플에 발달장애인 자립 돕기 1000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사진 왼쪽부터 조태억 행복모아㈜ 사원, 문재우 굿피플 상임이사가 10일 ‘발달장애인 자립 지원을 위한 후원금 전달식’을 갖고 기념촬영하고 있다. 굿피플

굿피플(회장 이용기)은 행복모아㈜(대표이사 안민)가 발달장애인의 자립을 지원하기 위해 1000만 원을 기부했다고 11일 밝혔다.

굿피플은 이번 후원금을 통해 발달장애 직장인 맞춤형 교육을 제공하고, 일과 삶의 균형을 위한 건강·여가 프로그램을 지원하는 등 발달장애인의 안정적인 자립을 위해 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

행복모아㈜는 SK하이닉스의 자회사형 표준사업장으로 2016년 설립 후 청주사업장에서 방진복 제조 및 세탁사업을, 이천사업장에서 제과제빵과 신선편의식 제조사업 운영을 통해 장애인 고용 확대에 힘쓰고 있다.

행복모아㈜는 그동안 굿피플이 주최한 발달장애인 관련 프로그램에 참여해왔다. 올해 발달장애 직장인 지원 건강·여가 프로그램과 수원에서 열린 발달장애 직장인을 위한 축제 'HERE WE GO' 페스티벌에도 함께한 바 있다.

이재현 행복모아㈜ 경영지원팀장은 "발달장애인의 건강한 자립을 돕는 데 굿피플과 함께 할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 앞으로도 발달장애인의 더 나은 삶을 위해 지속적인 관심을 기울이겠다"고 전했다.





문재우 굿피플 상임이사는 "발달장애인의 자립을 위해 꾸준한 관심과 지원을 이어온 행복모아㈜에 깊이 감사드린다"며 "이번 후원이 발달장애인분들이 안정적으로 일하며 자신의 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 기반을 만드는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

