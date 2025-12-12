본문 바로가기
롯데, 이웃사랑 성금 70억 기탁…27년간 1258억 후원

김흥순기자

입력2025.12.12 09:15

사회복지공동모금회 '희망 나눔 캠페인' 성금
mom편한 꿈다락 100호점 기념 초청행사 등
아동·청년 위한 그룹 사회공헌도 병행

롯데는 사회복지공동모금회의 '희망 2026 나눔 캠페인'에 이웃사랑 성금 70억원을 기탁했다고 12일 밝혔다.


성금은 저소득층 생활 안정과 전 연령의 교육훈련 지원, 사회적 약자의 경제적 자립 등 복지 사각지대에 있는 이웃을 지원하는 데 사용될 예정이다.


롯데, 이웃사랑 성금 70억 기탁…27년간 1258억 후원 신동빈 롯데그룹 회장. 롯데 제공
롯데는 1999년부터 27년간 이웃사랑 성금으로 총 1258억원을 기탁했다. 2022년에는 '희망 나눔 캠페인 1000억원 클럽'에 이름을 올렸다.


아동·청년을 지원하는 그룹 특화 사회공헌활동도 지속하고 있다. 대표 사회공헌 브랜드인 'mom(맘)편한'은 2017년부터 아동 놀이 환경 개선과 돌봄 문제 해결을 위해 꿈다락, 놀이터 사업을 전개하고 있다. 지역아동센터 환경을 개선하는 mom편한 꿈다락은 올해 7곳을 더해 100호점을 개관했으며, 이를 기념하기 위해 내년 1월 롯데콘서트홀에서 mom편한 꿈다락 이용아동 초청음악회를 선보일 예정이다.


이 밖에 군부대 장병의 자기계발 공간을 조성하는 '청춘책방' 사업도 2016년부터 진행하고 있다. 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장은 "앞으로도 롯데가 보유한 역량과 자원을 활용해 따뜻한 손길이 필요한 이웃을 돕는데 최선을 다하겠다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

