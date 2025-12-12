부산 금융 스타트업 품다… BNK부산은행, ‘썸 인큐베이터 10기’ 데모데이 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 본점서 열려… 지역 스타트업 성장 지원 강화



스타트업 투자유치·네트워크 확대 위한 지원의 장

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 11일, 본점 3층 업무연수실에서 지역 스타트업 육성 플랫폼인 '썸 인큐베이터(SUM Incubator)' 10기 데모데이와 수료식을 개최했다.

BNK부산은행은 11일, 본점에서 지역 스타트업 육성 플랫폼인 ‘썸 인큐베이터(SUM Incubator)’ 10기 데모데이와 수료식을 개최했다. BNK부산은행 제공

AD

이번 행사는 '썸 인큐베이터' 10기 육성기업에 투자유치(IR) 기회 제공과 지역 대표은행으로서의 기업 성장 지원 역할을 강화하기 위해 마련됐다.

'썸 인큐베이터'는 부산은행이 지역 창업기업을 위해 운영 중인 스타트업 지원 프로그램으로, ▲사무공간 무상제공 ▲맞춤형 멘토링 ▲VC연계 데모데이 개최 등 성장 전 과정을 지원하고 있다. 2019년 1기를 시작으로 현재까지 총 132개 기업을 선발했으며, 누적 153억원 규모의 투자유치 성과를 거뒀다.

이번 10기 데모데이에는 총 19개 기업이 참여해 실질적 투자 검증 과정을 진행했다. 발표 기업 중 일부는 이미 투자 성과 또는 협업 기반을 확보하는 등 성장 가능성을 인정받았다.

이날 행사에는 비전에쿼티파트너스, 쿨리지코너인베스트먼트, 부산연합기술지주 등 주요 벤처투자자들이 참석해 심사·네트워킹을 진행하고, 기업들은 후속 투자·협업 가능성을 모색했다.





AD

부산은행 김병기 경영지원그룹장은 "이번 데모데이는 창업기업들이 그간의 성과를 투자자들에게 직접 소개하고, 향후 성장을 위한 발판을 마련하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 부산은행은 지역 창업 생태계 활성화를 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>