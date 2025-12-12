최진혁 충남대 명예교수, 대전연구원 신임 원장에 임명

지방분권 자문위원으로 학계에서 30년 활동한 전문가
이장우 대전시장이 12일 대전연구원 제11대 신임 원장으로 최진혁 충남대 명예교수를 임명했다.
최진혁 신임 원장은 프랑스 파리 제Ⅰ대학에서 박사학위를 취득하고, 30여년간 한국 자치행정학을 대표해 온 학자다.
또한 노무현·이명박·박근혜·문재인 정부에서 지방분권 자문위원을 지냈으며, 대전시 지방시대위원장을 역임하는 등 학계와 정책 현장을 오가며 활동해 왔다.
이장우 대전시장은 "나라 전체가 지방시대 전환기를 맞은 만큼 대전연구원의 역할이 중요해졌다"며 "최 원장님의 경험과 전문성이 대전의 미래 전략에 큰 힘이 되어주길 바란다. 대전연구원에서 시민이 체감할 수 있는 정책을 만들기를 기대한다"고 말했다.
최진혁 신임 원장은 "대전이 지방시대의 선도 모델이 되도록 연구원의 역량을 다하겠다"며 "봉사하는 마음으로 임하고 지역 현안에 대한 연구를 통해 실질적인 정책 대안을 만들겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
최 원장은 이날 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다. 임기는 3년이다.
충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>