이상일 용인시장 "반도체클러스터 도로·철도망 확충에 최선"

정두환기자

입력2025.12.12 09:08

반도체클러스터 주요 연결도로 4개 구간 공사현장 점검

이상일 용인시장은 11일 처인구 원삼면 일원에 조성 중인 용인반도체클러스터 일반산업단지와 인근 산업·생활권을 연결하는 주요 도로의 임시 개통을 앞두고 공사 현장을 점검했다.

이상일 용인시장 "반도체클러스터 도로·철도망 확충에 최선" 11일 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 주요 연결도로 공사 현장을 방문한 이상일 용인시장이 산단 주출입도로의 공사 현황을 점검하고 있다. 용인시 제공
현재 용인반도체클러스터 일원에서 이뤄지고 있는 연결도로 공사는 ▲지방도 318호선 6차로 확장(3.4㎞) ▲국지도 57호선 4차로 확장 및 선형 개선(2.9㎞) ▲보개원삼로 4차로 확장(1.8㎞) ▲산업단지 주출입도로 4차로 신설(1㎞) 등이다.


이번 점검은 10월 말 1차 임시 개통에 이어 연말부터 도로 별로 순차적으로 이뤄질 2차 임시 개통을 앞두고 공사 상황과 안전 관리 체계를 살피기 위해 이뤄졌다.


이 시장은 국지도 57호선을 따라 이동해 산업단지 주출입도로에서 도로 공사 현황과 산업단지 공정 진행 상황에 대해 현장 브리핑을 받은 뒤 지방도 318호선을 거쳐 보개원삼로 확포장 공사 구간까지 순차적으로 점검했다.


이 시장은 "교통 인프라 확충은 산업단지 성공의 핵심 요소"라며 "도로망은 물론 철도망 구축에도 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.


용인반도체클러스터 일원에서는 오는 23일 세종~포천고속도로 남용인IC가 개통한다. 이어 31일부터는 지방도 318호선 확장 구간이 4차로로 순차 개통한 뒤 2027년 2월 6차로로 최종 확장될 예정이다.


국지도 57호선 확장의 경우 2.9㎞ 구간에 2차로가 우선 개통된 상태로, 내년 4월 전 구간 4차로 개통된다.


국도 17호선과 용인반도체클러스터 일반산단을 연결하는 보개원삼로 1.8㎞ 확장 구간 역시 31일부터 개통된다. 단 교량 1개 구간은 내년 3월까지 확장공사를 완료할 계획이다.


시는 이들 도로가 모두 개통되면 세종~포천고속도로·영동고속도로·국도 17호선 등 광역교통망과의 연결성이 향상돼 SK하이닉스가 건립 중인 용인반도체클러스터 제1기 생산라인이 가동되는 2027년 상반기에는 물류 효율이 크게 개선될 것으로 기대한다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

