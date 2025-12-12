본문 바로가기
두산밥캣, CES 2026서 건설 현장용 AI 기술 첫 공개

오지은기자

입력2025.12.12 09:06

美 라스베이거스 세계 최대 기술 전시회서
초보도 쉽게 장비 조작하는 AI 선보여
정비 시간 단축하고 가동률 극대화 기대

두산밥캣이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 기술 전시회 'CES(Consumer Electronics Show) 2026'에 참가해 건설 현장에서 활용 가능한 인공지능(AI) 기술을 대거 공개한다. 건설업계가 직면한 숙련 인력 부족과 생산성 저하, 복잡해지는 작업 환경 등 구조적 과제를 AI로 풀어내겠다는 전략이다.


두산밥캣은 CES 2026에서 작업자 누구나 손쉽게 장비를 조작하도록 돕는 'AI 조작 지원 기능'과 정비 효율을 끌어올리는 'AI 기반 솔루션'을 공개한다고 12일 밝혔다. 두산밥캣은 CES 개막 하루 전인 다음 달 5일 오후 2시(현지시간) '미디어데이'를 열고, 회사가 구상하는 미래 건설 현장 비전을 발표할 계획이다.

김성환 환경부 장관이 28일 인천 동구 두산밥캣코리아 생산공장을 방문해 전기 지게차 생산과정을 둘러보고 있다. 연합뉴스
두산밥캣은 장비 데이터를 실시간 분석해 문제 원인을 빠르게 진단하고, 과거 정비 이력과 기술지원 정보를 기반으로 최적 해결책을 제안하는 AI 정비 지원 기능도 발표할 계획이다. 회사 측은 이를 통해 정비시간 단축과 장비 가동률 극대화가 가능할 것으로 기대하고 있다.


안전성 강화 기술도 눈길을 끈다. 두산밥캣은 레이더 기반 위험 인식 기술을 적용해 작업 중 주변 위험 요소를 실시간 감지하고, 충돌 경고와 개입 기능을 통해 작업자 안전을 한층 높인다는 전략이다.


이 밖에도 주요 작업 정보를 시야에 직접 표시하는 차세대 조작 디스플레이, 미래지향 콘셉트 장비, 적층형 배터리팩 등 다양한 혁신 기술을 소개할 예정이다.


두산밥캣은 미국 장비 제조자 협회가 발간한 '건축의 미래' 보고서 등을 바탕으로 건설 산업에서 2031년까지 전체 인력의 약 40%가 은퇴할 것으로 전망하고 있다. 이에 초보 작업자에게는 실시간 조작 안내를 제공하고, 숙련자에게는 정밀도와 생산성 향상 기능을 더하는 방식으로 혁신이 필요하다고 봤다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

