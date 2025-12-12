삼성 월렛으로 기후동행카드 찍는다…이심 전용 교통카드도 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앞으로 삼성 월렛 사용자는 누구나 갤럭시 스마트폰에 기후동행카드를 발급받아 이용할 수 있게 된다. 이심(eSIM)을 사용하는 갤럭시 이용자들도 티머니 교통카드를 쓸 수 있게 됐고, 갤럭시 워치에도 삼성 월렛 교통카드 서비스가 추가된다.

삼성전자는 갤럭시 스마트폰 사용자들의 대중교통 이용 편의성을 높이기 위해 '삼성 월렛 교통카드'에 '기후동행카드' 서비스를 새로 추가했다고 12일 밝혔다.

기후동행카드는 한 번 요금을 충전하면 일정 기간 서울시 대중교통을 무제한으로 이용할 수 있는 통합 정기권이다.

디지털 방식의 교통카드인 삼성 월렛 기후동행카드는 실물 카드 소지의 번거로움 없이 기후동행카드의 혜택을 모두 누릴 수 있다. 삼성 월렛에서 이용 내역·잔액 확인, 이용권 갱신 등 서비스를 처리할 수 있다. 기존에 갤럭시 스마트폰으로 기후동행카드를 이용하기 위해서는 안드로이드용 티머니 앱을 이용해야 했다.

삼성전자는 삼성 월렛 티머니 교통카드 지원도 확대한다. 기존 유심(USIM) 방식에 더해 이심을 통해 개통한 스마트폰까지 이번에 추가 지원을 확대했다. 이를 통해 이심 단독으로 개통한 갤럭시 이용자도 본인의 용도에 맞는 교통카드를 선택 후 이용할 수 있다.

한편, 삼성전자는 갤럭시 스마트폰뿐 아니라 갤럭시 워치에도 '삼성 월렛 교통카드' 서비스를 추가했다. 스마트폰과 별도로 삼성 월렛 교통카드 앱을 갤럭시 워치에 설치 후 이즐 교통카드를 등록하면 스마트폰 없이 워치만으로 교통카드 사용이 가능하다. 갤럭시 이용자들은 교통카드 서비스를 스마트폰과 워치 가운데 자유롭게 선택해 사용할 수 있다.

이번 개선을 통해 삼성 월렛은 티머니·이즐 교통카드를 선불형·후불형으로 지원하는 데 더해 기후동행카드나 K-패스와 같은 공공 교통카드 서비스도 모두 지원하게 됐다. K-패스는 월 15회 이상 대중교통을 이용할 경우 이용금액 일부를 적립해 환급해 주는 사업이다.





채원철 삼성전자 디지털월렛팀장 부사장은 "삼성 월렛은 최상의 고객 경험은 물론, 고객 개개인에게 꼭 맞는 교통카드를 폭넓게 고를 수 있도록 다양한 관련 서비스를 연결하는 데 중점을 두고 있다"면서 "기후동행카드 최초 지원을 비롯해 티머니·이즐 기반의 다양한 선택 옵션을 제공함으로써 사용자가 더 편리하고 효율적으로 대중교통을 이용할 수 있도록 서비스를 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.

삼성전자는 갤럭시 스마트폰 사용자들의 대중교통 이용 편의성을 높이기 위해 '삼성 월렛 교통카드'에 '기후동행카드' 서비스를 새로 추가했다고 12일 밝혔다. 삼성전자 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

