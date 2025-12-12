본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

20주년 맞은 '공예트렌드페어' 14일까지 코엑스…311개사 참여

서믿음기자

입력2025.12.12 09:00

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중견작가 10인·신진작가 23인 등 기획전시

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 오는 14일까지 서울 강남구 코엑스에서 '손끝의 미학'을 주제로 '2025 공예트렌드페어'를 개최한다. 11일 오후 열린 개막식과 함께 진행된 올해의 공예상 시상식에서는 오화진 작가와 강재영 기획자가 각각 창작 부문, 이론 부문에서 '올해의 공예상'을 수상했다.

20주년 맞은 '공예트렌드페어' 14일까지 코엑스…311개사 참여 '2025 공예트렌드페어' 행사 포스터. 문화체육관광부 제공
AD

20주년 맞은 공예트렌드페어, 311개사 참여

올해로 20주년을 맞은 '공예트렌드페어'는 공예인과 소비자가 교류하는 장으로 자리잡으며 공예 유통 기반을 강화해온 대표 플랫폼이다. 올해 행사에는 신진 공예가, 공예 공방, 갤러리 등 총 311개사(명)가 참여한다. 이 중 행사 핵심 공간인 참가사관에는 신진 작가 85명, 공예 공방 186개소, 매개 기관 19개사 등 총 290개사가 참여해 다양한 공예품을 전시하고 판매한다.


국내외 전문 구매자도 초청해 현장 판매와 수출 상담을 진행하며, 올해는 구매자 초청 규모를 확대하고 1:1 밀착 관리와 구매자 정보 제공 등을 강화해 참가사의 실질적 사업 성과를 높이도록 지원했다. 또한 더현대 온라인몰 입점 연계, 현대카드 장기 무이자 결제 지원, 메종마리끌레르·설화수 공예어워즈 시상 등 기업·브랜드 협업 프로그램을 늘려 온·오프라인 판매 기회를 확장하고 브랜드 가치를 높일 수 있는 환경을 마련했다.


'더 마스터'·'더 넥스트'·'더 컬렉션' 기획관 전시

올해 신설된 기획관에서는 '더 마스터', '더 넥스트', '더 컬렉션' 세 가지 전시를 통해 중견 작가에서 신진 작가로 이어지는 한국 공예의 흐름을 소개한다. '더 마스터'에는 백자와 달항아리의 대가 권대섭, '아트퍼니처' 분야를 개척한 최병훈, '2024 올해의 공예상' 창작 부문 수상자 장연순 등 도자·섬유·금속·유리·목공을 대표하는 중견 작가 10명이 참여해 완성도 높은 작품을 선보인다.


'더 넥스트'에서는 만 39세 이하 신진 공예가 23인이 새로운 재료·기법·형식 실험을 통해 공예의 미래 가능성을 제시한다. '더 컬렉션'에서는 학고재, 이화익갤러리, 엘브이에스(LVS) 등 국내 주요 갤러리와 중국·대만 등 해외 갤러리까지 총 21개사가 참여해 공예작품 중심의 고급 수집품을 전시하며 공예 수집·유통 시장 확대에 기여한다.


또한 공예트렌드페어 20주년을 기념해 미래 운영 방향을 논의하는 공예 토론회를 13일 개최한다. 한국·프랑스·아랍에미리트·대만·일본 등 5개국 전문가가 '변화하는 시장, 확장하는 공예'를 주제로 국내외 공예 산업 박람회 사례와 향후 전략을 논의한다. 12~14일에는 서현석 리움스토어 총괄 이사 등 전문 큐레이터 6인이 참여하는 '기획 관람'도 운영해 관람객의 작품 이해를 돕는다. 기획 관람은 매일 2회, 각 20명 규모로 사전 및 현장 신청을 받는다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이정우 문체부 문화예술정책실장은 "20주년을 맞은 '공예트렌드페어'는 한국 공예의 유통과 시장 확대를 이끌어온 대표 플랫폼"이라며 "공예가가 자부심을 갖고 작업에 몰두할 수 있도록 창작 환경을 조성하고, 공예가 '케이컬처'의 중요한 축으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기