중기중앙회, '중소기업협동조합 역량 강화 집합 교육' 실시

협동조합 전문인력 및 임직원 대상

공동사업 우수사례 소개 및 코칭

중소기업중앙회는 12일 여의도 중기중앙회에서 중소기업 협동조합 전문인력 및 임직원을 대상으로 '중소기업협동조합 역량 강화 집합교육'을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 협동조합 임직원 역량 강화를 통해 협동조합 공동사업을 활성화하고 정부·지자체 지원사업 참여 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

이날 교육에 참석한 중소기업 협동조합 임직원 50여명은 공동사업 지원사업 및 협동조합 우수사례부터 챗GPT 등 생성형 AI 도구를 활용한 보고서 작성까지 실무에 바로 적용할 수 있는 교육을 이수했다.

교육과정은 ▲공동사업 지원사업 소개 ▲정부·지자체 지원사업 선정 협동조합 우수사례 발표 ▲AI 활용 사업계획서 작성 ▲프레젠테이션 역량 강화 순으로 진행됐다.





서재윤 중기중앙회 협동조합본부장은 "디지털 전환 등 급변하는 경영환경 속에서 이번 교육은 협동조합의 경쟁력 강화 및 실질적인 성과 창출에 크게 기여할 것"이라며, "앞으로도 우수한 협동조합의 사례 및 노하우 공유를 통해 벤치마킹 기회를 제공하고, 생성형 AI를 통한 직무 생산성 향상 및 역량 강화 교육을 지속적으로 실시할 계획"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

