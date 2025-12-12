본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

디즈니, 오픈AI와 라이선스 계약…할리우드 영화·AI 결합 빨라지나(종합)

뉴욕=권해영특파원

입력2025.12.12 11:03

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

미키마우스 등 대표 캐릭터 '소라' 등서 활용
10억달러 지분투자…주식매수권도 부여받아
콘텐츠 개발에 AI기술 도입

앞으로 일반인들도 챗GPT를 통해 미키마우스·미니마우스뿐만 아니라 '라이온 킹', '겨울왕국' 등 인기 애니메이션 캐릭터들이 등장하는 AI 콘텐츠를 만들 수 있게 된다. 월트디즈니 컴퍼니가 오픈AI와 손잡고 본격적으로 생성형 인공지능(AI) 영상 시장에 뛰어들었기 때문이다. 이번 협력이 미국 영화산업과 AI의 결합을 가속하는 신호탄이 될지 주목된다.


디즈니, 오픈AI와 라이선스 계약…할리우드 영화·AI 결합 빨라지나(종합) 미국 캘리포니아주 버뱅크에 위치한 월트디즈니 컴퍼니 본사 정문. 로이터연합뉴스
AD

디즈니는 11일(현지시간) 미키마우스·신데렐라 등 자사의 대표 캐릭터를 오픈AI의 단편 AI 영상 플랫폼 '소라'와 챗GPT에서 활용할 수 있도록 제공하는 3년간의 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다.


이번 계약을 통해 소라 사용자들은 디즈니·마블·픽사·스타워즈 등에 등장하는 200여종의 캐릭터를 이용해 짧은 형태의 영상을 제작할 수 있게 된다. 팬들이 창작물에 활용할 수 있는 캐릭터는 디즈니의 상징과 같은 미키마우스·미니마우스를 비롯해 '인어공주'의 아리엘, 신데렐라, '라이온 킹'의 심바와 무파사, '겨울왕국', '인사이드 아웃', '몬스터 주식회사', '토이 스토리', '주토피아' 등의 인기 캐릭터들을 망라한다. 또 마블 영화 '캡틴 아메리카'와 '블랙 팬서', '데드풀' 시리즈의 애니메이션 또는 일러스트레이션 버전 캐릭터들이 포함된다.


다만 실존 인물인 배우들의 얼굴이나 음성 등은 계약 내용에 포함되지 않는다. 가령 '토이 스토리'의 우디가 등장하는 동영상은 가능하지만, 애니메이션에서 이 캐릭터의 목소리 연기를 맡은 톰 행크스의 음성은 이용할 수 없다.


또 디즈니는 오픈AI에 10억달러(약 1조4700억원)를 지분 투자하고, 추가 지분을 매입할 수 있는 주식매수권도 부여받게 된다. 이 계약은 할리우드 메이저 스튜디오가 AI 모델 개발사를 상대로 한 역대 최대 규모의 지분 투자라고 블룸버그 통신은 전했다.


이와 함께 디즈니는 단순한 투자와 라이선스 제공을 넘어 오픈AI의 주요 고객사로도 참여한다. 새로운 콘텐츠 개발과 경험 제작에 오픈AI 기술을 적극 도입하고, 사내 업무 효율 향상을 위해 챗GPT 역시 활용할 계획이다.

디즈니, 오픈AI와 라이선스 계약…할리우드 영화·AI 결합 빨라지나(종합)

밥 아이거 디즈니 최고경영자(CEO)는 "AI의 급속한 발전은 우리 업계의 중대한 전환점"이라며 "창작자와 그들의 작품을 존중·보호하면서, 생성형 AI를 통해 스토리텔링의 영역을 신중하고 책임 있게 확장해 나가겠다"고 밝혔다.


또 아이거 CEO는 "샘(올트먼 오픈AI CEO)과 그의 팀이 만들어내는 것에 참여하고 싶다"며 "우리는 이것이 회사에 좋은 투자라고 생각한다"고 말했다. 이어 "우리는 기존 사업 모델의 파괴를 포함해 어떤 변화가 결국 일어날 것이라면, 그 흐름에 올라타야 한다고 늘 생각해왔다"고 덧붙였다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그동안 미국 영화계는 콘텐츠 데이터 활용 방식에 대한 불신과 노동조합과의 갈등 우려로 AI 기업과의 협업에 신중한 태도를 보여 왔다. 그러나 최근 오픈AI가 디즈니뿐 아니라 유니버설 픽처스, 워너브라더스 디스커버리 등 주요 스튜디오들과 소라 플랫폼 활용을 논의하는 등 업계 전반에서 변화의 흐름이 감지되고 있다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기