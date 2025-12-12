본문 바로가기
하나은행, '바보의나눔'과 함께 유산 기부 활성화 나선다

권재희기자

입력2025.12.12 08:48

유산 기부에 대한 사회적 인식 제고
지속가능한 기부문화 조성 위한 업무협약 체결

하나은행, '바보의나눔'과 함께 유산 기부 활성화 나선다 11일 명동성당에서 재단법인 '바보의나눔'과 유산 기부 활성화를 위한 업무협약을 체결한 후 이은정 하나은행 하나더넥스트본부장(오른쪽)이 김인권 재단법인 바보의나눔 상임이사와 함께 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 하나은행
하나은행은 11일 오후 명동성당에서 재단법인 '바보의나눔'과 유산 기부 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.


이번 업무협약은 투명하고 공정한 기부금 운용을 기반으로 우리 사회의 대표적 공익 플랫폼으로 자리매김하고 있는 재단법인 '바보의나눔'과 협력해, 유산 기부에 대한 사회적 인식을 제고하고 누구나 쉽게 참여할 수 있는 기부문화를 조성키 위해 마련됐다.


최근 초고령화사회 진입과 1인 가구 증가, 가족 간 유대 변화 등 사회 구조가 달라지면서 생전 재산관리와 사후 유산 설계를 함께 고려하려는 손님들의 수요가 꾸준히 확대되고 있다.


특히, 보호자나 가족 지원이 제한적인 1인 가구의 경우, 생전 자산관리와 유산 기부 설계를 동시에 고민하는 비중이 점차 높아지고 있으며, 실제 유산 기부로 이어진 사례도 나타나고 있다.


이러한 변화 속에서 하나은행은 이번 협약을 통해 유산기부 전문 상담과 기부 목적에 맞는 유언대용신탁 설계, 기부 실행 절차 지원 등 기부자의 뜻이 온전히 실현될 수 있도록 지원하는 원스톱 금융 솔루션을 제공할 계획이다.


재단법인 '바보의나눔'은 기부금이 사회적 약자 지원, 복지 사각지대 해소, 교육 및 의료 사업 등 다양한 공익사업에 투명하게 사용되도록 운영해 기부자의 따뜻한 마음이 사회적 가치로 이어지도록 할 방침이다.


이은정 하나은행 하나더넥스트본부장은 "1인 가구 증가와 다변화된 가족 구조 변화 속에서 생전 자산관리와 사후 기부 설계를 함께 고민하시는 분들이 크게 늘고 있다"며 "이번 협약이 기부자의 뜻을 사회적 가치로 확장하는 중요한 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.


'바보의나눔' 상임이사인 김인권 신부는 "김수환 추기경께서는 마지막 남은 재산을 모두 이주민을 위해 사용해 달라는 유언을 남기고 떠나셨다"며 "이처럼 유산 기부는 생의 마지막까지 우리 사회의 도움이 필요한 이웃을 위해 실천할 수 있는 아름다운 나눔 중 하나"라고 전했다.


이어 "하나은행과 함께 유산기부 문화가 더욱 건강하게 자리 잡고 널리 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.


하나은행은 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드 '하나 리빙트러스트'를 출시한 이후 다양한 공익기관 및 사회단체와 협약을 맺으며, 유산기부 생태계를 꾸준히 확장해왔다. 현재 전국 140여 개 이상의 협약 기관과 연계해 기부자의 뜻이 투명하고 안정적으로 실현될 수 있도록 체계적으로 지원하고 있다.




권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
