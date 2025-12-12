본문 바로가기
"사장님 영상 보고 기부"…당근, 우리동네 부귀영화제 개최

최호경기자

입력2025.12.12 08:46

사장님 10명 스토리 '1분 영화'로

당근은 오는 31일까지 동네 사장님들을 응원하는 '우리동네 부귀영화제' 캠페인을 실시한다고 12일 밝혔다.


이번 캠페인은 지난 8월 진행된 '2025 당근비즈니스 어워즈'에서 수상한 10명의 동네 사장님들의 진솔하고 영화 같은 장사 이야기를 담아 각각 1분 영상으로 제작하고, 이를 통해 이용자들의 응원과 기부를 연결하는 것이 취지다.


"사장님 영상 보고 기부"…당근, 우리동네 부귀영화제 개최 당근 로고. 당근
당근은 주제적합도, 완성도, 당근비즈니스 활용도 등을 종합적으로 고려해 '당근으로 대박났상' 2명, '당근으로 대박예상' 3명, '장사이야기 보부상' 5명 등 총 10명의 사장님을 최종 수상자로 선정했다.


동네 가게에 담긴 이야기와 사장님들의 삶을 1분 다큐 영화로 담은 영상은 당근 앱 내 '1분 상영관'에서 감상할 수 있다.


이용자들은 영상당 1회 응원이 가능하며, 공유하기 버튼을 통해 추가 응원할 수 있다. 응원에 참여하거나 영상을 한 편 볼 때마다 10원의 기부금이 쌓이며, 모인 기금은 중소상공인희망재단에 전액 기부될 예정이다.


당근 관계자는 "앞으로도 동네 사장님들의 다양한 스토리를 조명하고 응원하며 지역사회에 활기를 더하는 하이퍼로컬 커뮤니티로서의 역할을 다 할 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

