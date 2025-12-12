본문 바로가기
"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니

방제일기자

입력2025.12.12 08:50

올해의 인물로 'AI 설계자들' 선정
기술 발전 속 시대 명암 동시 지적

미국 시사주간지 타임이 2024년 '올해의 인물'로 인공지능(AI) 혁신을 이끈 글로벌 기술 기업인 8명을 공동 선정했다. 11일(현지시간) 타임은 "올해는 AI의 잠재력이 폭발적으로 드러난 해였다"며 이들을 'AI의 설계자들(Architects of AI)'이라고 발표했다. 타임은 올해의 인물 특집호의 두 가지 표지를 공개했다. 하나는 AI 기업 최고경영자(CEO)들의 이미지를 활용한 일러스트다.


첫 번째 표지에는 메타의 마크 저커버그, AMD의 리사 수, 테슬라의 일론 머스크, 엔비디아의 젠슨 황, 오픈AI의 샘 올트먼, 구글 딥마인드의 데미스 허사비스, 앤스로픽의 다리오 아모데이, 월드랩스의 페이페이 리 등 8명의 AI 기업 CEO가 등장했다. 이 표지는 1932년 록펠러센터 공사 현장의 유명 사진 '마천루 위의 점심'을 오마주해 제작했다.

"AI 알면 다 아는 이름들" 美 타임 '올해의 인물' 8명 면면을 보니 타임이 올해의 인물 특집호의 두 가지 표지를 공개했다. 첫 번째 표지에는 8명의 AI 기업 CEO가 나란히 앉아 있으며, 두 번째 표지에는 AI 글자를 형상화한 구조물 그래픽이 등장한다. 건설 현장처럼 보이는 이 구조물 곳곳에는 8명의 AI 산업 리더가 숨어있다. AFP연합뉴스
또 다른 표지는 AI 글자를 형상화한 구조물 그래픽이다. 건설 현장처럼 보이는 이 구조물 곳곳에는 8명의 AI 산업 리더들이 숨어있다. 타임은 "현재 진행 중인 엄청나게 복잡한 기술 혁명을 시각화한 작업"이라며 설명했다. 타임은 "AI는 의료 연구와 생산성을 끌어올리고 불가능을 가능하게 만드는 것처럼 보였다"며 "전 세계 어디서나 AI 기술과 그 개발자들의 영향력을 빼고는 미래를 논하기 어려운 해였다"고 평가했다. 그러면서 "미국 트럼프 행정부의 정책 변화와 미·중 경쟁 구도에도 AI가 핵심 변수로 부상했다"고 덧붙였다.


다만 타임은 AI 확산의 그늘도 지적했다. 제이콥스 편집장은 "모든 발전에는 대가가 따른다"며 자원 소모와 일자리 문제, 허위 정보 확산 등을 짚었다. 그는 "소수의 기업 리더에게 권력이 집중되고 있는데, 이는 상당한 발전과 더 큰 불평등을 초래할 것"이라며 "세계 경제는 그 어느 때보다 AI 기업들에 좌우되고 있는데, 이는 엄청난 규모의 도박이며 거품에 대한 우려가 커지고 있다"고 말했다.


타임은 1927년 대서양 횡단 비행에 성공한 찰스 린드버그를 첫 '올해의 인물'로 선정한 뒤 매년 시상을 이어왔다. 지난해 올해의 인물은 미국 대선 승리로 백악관에 복귀한 도널드 트럼프 대통령이었다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
