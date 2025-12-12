본문 바로가기
울산 시민이 뽑은 올해 최고의 시정은?… 7조원대 AI 센터 유치 '엄지척'

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.12 09:00

울산시, ‘2025년 울산시정 베스트 5’ 설문 결과 발표

울산 시민들이 직접 뽑은 '올해 최고의 시정(市政)'은 역시 스케일이 달랐다.


울산시민들은 2025년 한 해 동안 울산시정을 가장 빛나게 한 사업으로 '7조원대 SK-아마존웹서비스(AWS) 울산 인공지능(AI) 데이터센터 유치'를 꼽았다.


울산시는 지난 11월 26일부터 12월 9일까지 울산시 누리집을 통해 2025년 울산시정을 대표하는 후보사업 15개를 대상으로 설문조사를 실시해 '2025년 울산시정 베스트 5'를 선정했다.


설문 결과 ▲1위 7조 원대 SK-아마존웹서비스(AWS) 울산 인공지능(AI) 데이터센터 유치 ▲2위 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재 ▲3위 어린이·어르신 시내버스 요금 무료화 ▲4위 전국 최초 '명예사회복지공무원 활동지원센터' 설치 ▲5위 국비확보는 최대로, 채무는 제로로 튼튼한 울산시 재정이 차지했다.


투자유치와 일자리 창출의 거점으로 지역경제 활성화의 핵심 동력이 될 인공지능(AI) 데이터센터 유치와 울산의 역사와 문화가 국제적으로 인정받은 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재에 시민들의 호응도가 매우 높았다.


'7조원대 SK-아마존웹서비스(AWS) 울산 인공지능 데이터센터 유치'는 글로벌 경쟁 속에서도 인공지능 시대 핵심 인프라인 인공지능 데이터센터를 유치해 울산이 대한민국 인공지능 수도로 자리매김할 수 있는 전환점을 만들었다.


'반구천의 암각화 유네스코 세계유산 등재'는 산업수도 울산이 역사와 문화를 함께 품은 세계유산 도시로 도약하는 계기가 됐으며 시민 자긍심과 도시 가치를 높였다.


'어린이·어르신 시내버스 요금 무료화'는 1일 이용자 어린이 5000명, 어르신 2만명으로 시민 교통비 부담을 경감하고 편의를 증진해 대중교통 이용 활성화에 기여했다.


전국 최초 '명예사회복지공무원 활동지원센터' 설치는 지역 내 위기가구를 조기에 발굴하고 민·관·기업 협력 복지 협치를 구축해 복지 사각지대를 해소하는 역할을 했다.


'국비확보는 최대로, 채무는 제로로 튼튼한 울산시 재정'은 국가예산 3조 5328억원을 확보해 광역시 출범 이래 최대 규모 국비를 달성했고, 올해 지방채 523억원을 상환해 채무 비율을 11% 수준으로 대폭 개선했다.


5위권에는 들지 못했지만 '울산아이문화패스, 초등학생에게 문화활동비 지원', '하도급 금액 2조원 최초 돌파, 지역건설 활성 견인', '다시 찾고 싶은 도시, 깨끗한 울산 Clean-UP!' 등 문화·경제·환경 분야 시책들도 시민들의 많은 관심을 받았다.


시 관계자는 "올 한해 뿌려진 변화와 혁신의 씨앗이 산업과 경제를 넘어, 문화·교통·복지 등 거의 모든 분야에서 결실을 보고 있다"라며 "앞으로도 핵심 사업들을 차질 없이 추진해서 시민 모두가 자랑스러워할 수 있는 울산이 되도록 하겠다"라고 말했다.


설문조사에는 시민 5271명과 시의원, 출입기자, 공무원 등 내부조사단 439명을 포함해 총 5710명이 참여했다.


울산시정 베스트 5에 선정된 부서에는 상패가 수여되고, 사업을 추진한 공무원에게는 근무성적평정 가점이 부여된다.

울산 시민이 뽑은 올해 최고의 시정은?… 7조원대 AI 센터 유치 '엄지척' 울산시청.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

