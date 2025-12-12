본문 바로가기
“두 번째 인생, 다시 설계합니다”… 신라대 사회복지상담학과, 성인 진로 프로젝트 출발

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.12 08:59

성인학습자 대상 4단계 진로 설계 모델

지역 연계로 실질적 취·창업 지원 강화

신라대학교(총장 허남식) 사회복지상담학과는 성인 학습자의 생애 재설계와 진로 전환을 체계적으로 지원하기 위한 '2025 Re: Life Rode 프로젝트'를 본격적으로 추진한다.


신라대 사회복지상담학과는 지난 5일 대학혁신지원사업의 하나로 교수진과 외부 전문가 등 7명이 참석한 간담회를 열고, 지역 기반 성인 대상 진로 지원 프로그램의 구성 방향을 논의했다.

“두 번째 인생, 다시 설계합니다”… 신라대 사회복지상담학과, 성인 진로 프로젝트 출발 신라대 사회복지상담학과가 성인 진로 재설계 지원 ‘Re: Life Rode 프로젝트’를 본격 추진한다. 신라대 제공
이날 간담회에서는 성인 학습자의 다양하고 복합적인 생애 경로를 고려해 '초기 진단 →역량 강화 교육 → 현장 실습과 취·창업 연계 →사후관리'로 이어지는 4단계 진로 설계 프로그램 모델 구축 방안을 중점적으로 다뤘다.


전문가들은 성인 학습자가 역할 변화의 전환기에 겪는 정서적 불안과 심리적 부담을 완화하기 위한 상담 기반 지원의 필요성을 강조했다. 이에 따라 학습자가 자기효능감을 회복하고 학습 지속 동기를 유지할 수 있도록 심리·정서 동행 프로그램을 함께 운영하기로 했다.


또 지역 복지기관, 고용기관, 주민자치센터 등과의 협력 네트워크 구축을 통해 성인 학습자에게 보다 실질적인 일자리 연계 기회를 제공하고, 사회참여 확대를 위한 통합적 지원 체계를 마련하기로 협의했다. 프로그램의 실효성을 높이기 위해 사전·중간·사후 평가가 포함된 체계적 검증 절차도 운영할 예정이다.


양숙자 사회복지상담학과 학과장은 "Re: Life Rode 프로젝트는 경력 단절 여성, 중장년 재취업 준비자 등 다양한 배경을 가진 성인에게 새로운 삶의 방향을 제시하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "지역사회와 함께 성인 학습자의 지속 가능한 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.


Re: Life Rode 프로젝트는 올해 시범사업을 시작으로 향후 단계를 확대하며 성인 대상 진로 지원 프로그램으로 자리매김해 나갈 예정이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

