그랜드코리아레저, 한국감사인대회 2개 부문 수상

감사인상 대상·전략혁신 최우수 기관상 등

외국인 전용 카지노 세븐럭을 운영하는 그랜드코리아레저(GKL)는 '2025 한국감사인대회'에서 '자랑스러운 감사인상 대상'과 '전략혁신부문 최우수 기관상' 등 2개 부문을 동시 수상했다고 12일 밝혔다.

그랜드코리아레저(GKL) 사옥. GKL 제공

한국감사인대회는 사단법인 한국감사협회가 국내 내부 감사의 혁신과 발전에 기여한 감사인과 감사기관을 선정하고, 우수 감사사례를 널리 알리기 위해 개최하는 행사다.

박용우 GKL 상임감사는 ▲내부통제 강화를 위한 인공지능(AI) 감사 도입 ▲경영혁신을 위한 경영제언 다각화 ▲공기업 최고 수준의 감사 독립성 제고 등의 공로로 자랑스러운 감사인상 대상을 수상했다.

그랜드코리아레저는 ▲입체적 감사품질 관리 ▲중장기 위험 대비 현안 관리 고도화 ▲소통을 통한 내외부 고객 만족 경영 실현 등의 노력을 높이 평가받아 전략혁신부문 최우수 기관상을 받았다.





박 상임감사는 "감사 혁신을 위한 노력이 대외적으로 인정받아 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 예방하는 선진감사 활동으로 기관의 혁신을 견인하고 국내 감사업무 발전에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





