그랜드코리아레저, 한국감사인대회 2개 부문 수상

감사인상 대상·전략혁신 최우수 기관상 등
외국인 전용 카지노 세븐럭을 운영하는 그랜드코리아레저(GKL)는 '2025 한국감사인대회'에서 '자랑스러운 감사인상 대상'과 '전략혁신부문 최우수 기관상' 등 2개 부문을 동시 수상했다고 12일 밝혔다.
한국감사인대회는 사단법인 한국감사협회가 국내 내부 감사의 혁신과 발전에 기여한 감사인과 감사기관을 선정하고, 우수 감사사례를 널리 알리기 위해 개최하는 행사다.
박용우 GKL 상임감사는 ▲내부통제 강화를 위한 인공지능(AI) 감사 도입 ▲경영혁신을 위한 경영제언 다각화 ▲공기업 최고 수준의 감사 독립성 제고 등의 공로로 자랑스러운 감사인상 대상을 수상했다.
그랜드코리아레저는 ▲입체적 감사품질 관리 ▲중장기 위험 대비 현안 관리 고도화 ▲소통을 통한 내외부 고객 만족 경영 실현 등의 노력을 높이 평가받아 전략혁신부문 최우수 기관상을 받았다.
지금 뜨는 뉴스
박 상임감사는 "감사 혁신을 위한 노력이 대외적으로 인정받아 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 예방하는 선진감사 활동으로 기관의 혁신을 견인하고 국내 감사업무 발전에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>