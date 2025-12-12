본문 바로가기
파주시, 사랑의 온도탑 제막…희망2026 나눔캠페인 시작

이종구기자

입력2025.12.12 08:22

파주시, 11억원 모금 목표
제26호 아너소사이어티 가입식 진행

경기 파주시는 지난 10일 금촌역 광장에서 사랑의 온도탑 100도시(℃)를 향한 힘찬 외침과 함께 '사랑의 온도탑' 제막식을 개최했다고 12일 밝혔다.

파주시가 지난 10일 금촌역 광장에서 사랑의 온도탑 100도시(℃)를 향한 힘찬 외침과 함께 '사랑의 온도탑' 제막식을 개최하고 있다. 파주시 제공
이번 행사는 '희망2026 나눔캠페인'(2025년 12월 1일~2026년 1월 31일)의 시작을 알리고 시민들의 기부 참여를 독려하기 위해 마련됐다.


'희망2026 나눔캠페인'은 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 파주'라는 표어 아래 이달부터 내년 1월 말까지 62일간 진행된다. 올해 사랑의 온도탑 모금 목표액은 11억원으로, 모금 목표액의 1%(1100만원)가 모금될 때마다 온도탑도 1도시(℃)씩 올라간다.


이날 제막식에서는 ㈜비.엘.아이 서경아 대표의 파주시 '제26호 아너소사이어티' 가입식도 함께 진행됐다. 또한, 아너소사이어티 회원들과 파주상공회의소, 사회복지기관, 읍면동 지역사회보장협의체 등 여러 단체에서 참여해 나눔 문화 확산에 동참하는 의지를 나타냈다.


김경일 파주시장은 "사랑의 온도탑은 '우리 곁에는 언제나 사랑과 나눔을 실천하는 이웃이 있다'라는 내용을 전하는 상징으로, 온도가 올라갈수록 마음의 온기가 느껴지고 파주시를 더 따뜻한 곳으로 만드는 길이 될 것"이라고 전했다.


현금은 경기사회복지공동모금회 계좌에 입금해 기부할 수 있으며, 현물은 파주시청 복지정책과 및 읍면동 행정복지센터를 통해 기부할 수 있다. 이웃 돕기 후원금 및 물품은 경기사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층 등 어려운 이웃의 기초생활을 지원하고 복지사각지대를 해소하는 데 쓰일 예정이다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

