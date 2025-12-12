시흥 지역화폐 '시루', 프랜차이즈 가맹점에서도 쓴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연 매출 12억 이하 '순수가맹점'에 등록 허용



경기도 시흥시의 지역화폐 '시루'를 프랜차이즈 가맹점에서도 사용할 수 있게 된다.

시흥시는 관내 소상공인을 지원하고 시민 편익 증진을 위해 '시흥화폐 발행 및 운영에 관한 조례' 및 관련 시행규칙을 일부 개정해 11일 자로 공포했다.

이번 개정으로 앞으로 연 매출 12억원 이하인 프랜차이즈 '순수 가맹점'도 지역화폐 가맹점 등록이 가능해졌다. 순수 가맹점이란 프랜차이즈 본사 직영 또는 위탁운영이 아닌 가맹점이다.

그동안 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 상호출자제한기업 및 계열사 대리점·프랜차이즈점, 외국계 기업 및 브랜드의 대리점·프랜차이점은 매출 규모에 관계없이 '시루' 가맹점 등록이 불가능했다.

시는 지역 내 사실상 소상공인인 가맹점의 지역화폐 참여 기회를 넓히고 소비자의 선택권을 확대하기 위해 규제를 완화했다고 설명했다.

시는 다만 지역 자금의 역외 유출을 방지하고 지역공동체 강화를 위한 조례 제정 취지를 반영해 순수가맹점을 제외한 직영점ㆍ위탁가맹점 등은 기존처럼 가맹점 등록 제한을 유지했다.





임병택 시흥시장은 "이번 조례 개정을 통해 지역화폐 가맹점이 더 확대돼 지역경제 활성화와 지역공동체 강화에 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

