트럼프 중재도 무용지물…태국-캄보디아 확전에 22명 사망 100명 부상

닷새째 무력 충돌…50만명 넘게 대피

국경 국지전에서 육해공으로 '확전'

한 달여 만에 깨진 휴전 "관세 효과 미미"

지난 10월 도널드 트럼프 대통령의 중재로 맺었던 휴전협정을 깨고 태국과 캄보디아가 닷새째 무력 충돌을 벌이면서 사망자가 22명으로 늘어나는 등 확전 양상을 보인다. 11일 연합뉴스는 AFP·EFE 통신 등을 인용해 태국과 캄보디아가 지난 7일부터 국경에서 교전을 이어가 이날까지 양국에서 발생한 사망자는 22명, 부상자는 100명에 달한다고 보도했다. 태국 국방부는 자국 군인 9명과 민간인 3명이 사망했다고 밝혔으며, 캄보디아 정보부는 민간인 10명이 숨졌다고 주장했다. 태국에서 민간인 40만명이, 캄보디아에서는 10만1000여명이 대피한 상태다.

지난 10월 맺었던 휴전협정을 깨고 태국과 캄보디아가 닷새째 무력 충돌을 벌이면서 사망자가 22명으로 늘어나는 등 확전 양상을 보이고 있다. AP연합뉴스

AFP는 양국의 무력 충돌이 계속되면서 교전 지역이 당초 일부 국경 지역에서 양국 5개 주로 넓어졌으며, 지상뿐 아니라 공중과 해상에서도 전투가 벌어지고 있다고 전했다. 캄보디아 정부는 유엔 안전보장이사회에 "태국군에 모든 공격을 즉각 중단할 것을 촉구해 달라"고 요구하고, 무력 충돌 현장의 실태를 확인하기 위해 유엔 조사단도 파견해 달라고 요청했다.

100년 넘게 벌어지고 있는 태국과 캄보디아의 영유권 분쟁

태국과 캄보디아는 1907년 프랑스가 캄보디아를 식민지로 통치하면서 처음 측량한 817㎞ 길이의 국경선 가운데 경계를 확정하지 않은 지점에서 100년 넘게 영유권 분쟁을 벌이고 있다. 지난 5월 소규모 교전을 벌인 양국은 7월에 닷새 동안 무력 충돌을 했고 당시 양측에서 48명이 숨지고 30만명이 넘는 피란민이 발생했다.

이후 지난 10월 도널드 트럼프 대통령의 중재로 휴전 협정을 체결했으나 지난달 10일 태국 시사껫주 국경지대에서 지뢰가 폭발해 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전협정을 이행하지 않겠다고 선언했다. 이틀 뒤에는 캄보디아 북서부 국경지대에서 총격전이 벌어져 캄보디아 민간인 1명이 숨졌고, 이달 들어서도 양국은 지난 7일부터 다시 교전을 재개했다.

태국과 캄보디아의 확전 양상에 피난에 나선 이들에게 구호품을 전달하는 모습. AP연합뉴스

앞서 지난 10월께 트럼프 대통령은 역사적인 평화 협정을 체결했다고 주장했지만, 불안전한 협정이었다. 특히 태국은 국경 분쟁의 국제화를 매우 우려하는 입장으로, 당시 트럼프 대통령이 관세라는 무기를 동원해 위협했기에 마지못해 휴전에 동의했다. 태국과 캄보디아 모두 주요 대미 수출품에 대한 관세율을 대폭 낮추기 위한 협상 마감 기한을 불과 며칠 앞둔 상황이었다.





이들의 확전 양상에 트럼프 대통령은 11일 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 훈 마네트 캄보디아 총리와 각각 전화 통화를 하고 교전을 중단하라고 요구할 예정이다. 그러나 일각선 트럼프 대통령이 휴전을 성사한다고 하더라도, 교전 재개는 결국 시간문제일 뿐이라는 회의적인 시각도 나온다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

